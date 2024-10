Jacht Zygmunta Solorza dostrzeżony na Morzu Śródziemnym. Wiadomo, dokąd płynie

Redaktorzy z next.gazeta.pl zwrócili uwagę na ruchy, wykonywane przez jacht „Here Comes The Sun”, należący do właściciela Polsatu. Statek w środę 9 października wypłynął z portu w Monako i według danych z portalu vesselfinder.com, zmierza obecnie do Tarragony w Hiszpanii. Zwrócono uwagę, że pływa pod banderą Wysp Marshalla.

Gdzie są jachty Zygmunta Solorza?

Liczący 83 metry długości „Here Comes The Sun” zwodowany został w 2017 roku, a po zaledwie trzech latach użytkowania przeszedł gruntowny remont. Ta luksusowa jednostka posiada na pokładzie lądowisko dla helikopterów, basen, beach bar, centrum odnowy biologicznej, łaźnię parową oraz centrum masażu.

Do miliardera należy także jacht „New Secret” o długości 74 metrów. Ten z kolei posiada aż trzy baseny. Oba statki kupione zostały za sumę 300 mln dolarów, czyli ponad miliard złotych. Vesselfinder.com pokazuje, że od wtorku 8 października „New Secret” stacjonuje na Gibraltarze, a wcześniej stał w porcie La Spezia we Włoszech.

Spór Zygmunta Solorza z dziećmi

Osoba Zygmunta Solorza-Żaka w ostatnich dniach budzi w Polsce spore emocje. W poniedziałek 7 października ze spółki ZE PAK odwołano synów miliardera: Tobiasa Solorza i Piotra Żaka. Z kolei we wtorek 8 października z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu odwołano Tobiasa Solorza.

Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, dzieci Zygmunta Solorza-Żaka mają być w ostrym konflikcie z Justyną Kulką. Kobieta od marca tego roku jest żoną miliardera i pełni funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej Grupy Polsat. „Spór jest tak poważny, że kwestionują nawet ważność małżeństwa, które ojciec zawarł w Liechtensteinie” – zwracają uwagę dziennikarze „GW”.

