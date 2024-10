Polacy ocenili tempo przemian w kraju. Jest najnowszy sondaż

Po roku rządów gabinetu Donalda Tuska Polacy wyrazili swoją opinię na temat jego działań, kierunków i tempa realizacji obietnic wyborczych. Choć większość obywateli jest zadowolona z pracy rządu, niepokój budzi tempo realizacji zapowiadanych przemian.

Sondaż poparcia dla rządu Donalda Tuska. Ocena Polaków niejednoznaczna

Z danych przedstawionych w sondażu wynika, że 56,7 proc. obywateli nie jest zadowolonych z tempa, w jakim wprowadzane są zmiany. 25 proc. z nich odpowiedziało, że jest „zdecydowanie niezadowolonych”, a 31,7 proc. – „raczej niezadowolonych”. To zdecydowanie sygnał dla rządu, że tempo zmian nie odpowiada oczekiwaniom wyborców, co może skutkować dalszym spadkiem poparcia.

Sondaż United Surveys pokazuje również, które obietnice rządu Donalda Tuska są priorytetowe w ocenie obywateli. Najwięcej, bo aż 55,6 proc. respondentów, wskazało, że poprawa ochrony zdrowia to kwestia, którą rząd powinien zająć się w pierwszej kolejności. Kolejnym wyzwaniem, na które wskazują Polacy, jest obniżenie podatków (40,5 proc.). Na trzecim miejscu, z wynikiem 37,8 proc., znalazła się reforma wymiaru sprawiedliwości. Jest to temat, który od lat budzi kontrowersje i emocje w polskim społeczeństwie.

Polacy oczekują również modernizacji polskiej armii – 25,9 proc. respondentów wskazało to jako jedno z najważniejszych działań, które rząd powinien zrealizować jak najszybciej, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Na dalszych miejscach znajdują się: transformacja energetyczna (17 proc.), odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa (16 proc.) oraz likwidacja Funduszu Kościelnego (16,8 proc.).

Tusk kontra Morawiecki. Kto lepszy?

Zgodnie z wynikami sondażu, 38,1 proc. Polaków pozytywnie ocenia działania rządu Donalda Tuska, z czego 30 proc. wskazuje, że ocenia je „zdecydowanie pozytywnie”, a 8,1 proc. „raczej pozytywnie”. Jest to wynik stosunkowo wysoki, zważywszy na dynamiczną sytuację polityczną w Polsce oraz ciągłe porównania z poprzednim rządem Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony, 32,5 proc. respondentów jest niezadowolonych z obecnych działań rządu, z czego 17,1 proc. osób ocenia je „zdecydowanie negatywnie”, a 15,4 proc. „raczej negatywnie”.

Polacy, poproszeni o porównanie rządów Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego, zdecydowanie lepiej ocenili obecny gabinet. 53,6 proc. Polaków ocenia obecnego premiera lepiej niż jego poprzednika. Pomimo to, 36,7 proc. respondentów nadal uważa, że to właśnie Morawiecki był lepszym premierem.

Kwestie światopoglądowe i przyszłość rządu

Jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów jest dostęp do prawa aborcyjnego, którego liberalizację chce 15,2 proc. Polaków. Kolejną ważną kwestią, która wzbudza emocje, jest wprowadzenie związków partnerskich, czego domaga się 11,1 proc. ankietowanych. W Polsce wciąż brak regulacji prawnych dotyczących osób żyjących w nieformalnych związkach, co sprawia, że temat ten regularnie wraca do debaty publicznej.

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę jest mniej pilnym tematem, ale nadal istotnym dla 6,4 proc. Polaków.

Zewnętrzne spojrzenie na sytuację w Polsce

Analitycy podkreślają, że sytuacja w Polsce wpisuje się w szerszy kontekst wyzwań, przed którymi stoją inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Z badania Pew Research Center wynika, że w krajach takich jak Czechy czy Węgry także istnieje duże niezadowolenie z tempa wprowadzanych zmian, szczególnie w obszarze zdrowia i wymiaru sprawiedliwości.

