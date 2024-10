Na niebie szykuje się wspaniały spektakl. „Dziś nie macie żadnej wymówki”

Dziennikarz naukowy podkreślił, że szykuje się pogodny wieczór, zatem warunki do obserwacji nocnego nieba będą bardzo dobre. „Wystarczy jedna godzina pomiędzy 19:00 a 20:00, a zobaczycie takie rzeczy, że będziecie wyli z zachwytu” – napisał Karol Wójcicki na swoim facebookowym profilu „Z głową w gwiazdach”.

Wśród nocnych atrakcji wymienił między innymi kometę C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), którą zobaczyć będzie można w godzinach 19-20:30.

„Wypatrujcie jej nad zachodnim horyzontem. Dziś kometa będzie prawie na tej samej wysokości co jasna gwiazda Arkutr w Wolarzu, tylko kilkanaście stopni na lewo od niej. O 19:00 kometa będzie wisieć 16 stopni nad widnokręgiem” – wyjaśnił dziennikarz. Zachęcając do fotografowania nocnego nieba podkreślił, że wystarczy użyć jedynie trybu nocnego w aparacie, a kometę „złapiemy bez problemu”. Wygląda jak słabsza gwiazda z długą smugą ciągnącą się od niej w lewo i do góry.

Nie tylko kometa

Oprócz komety ci, którzy zdecydują się spojrzeć na ciemne niebo w ciągu trzech konkretnych minut, będą mogli zobaczyć przelot kosmicznego pociągu Starlink. Podkreślił, że będzie to spektakularny przelot, a „paczka satelitów oznaczona numerem G9-7 została wystrzelona we wtorek rano”.

Dodał, że satelity mają piękną błękitną barwę i przelecą blisko komety, zatem czujne oko – i aparat – będzie w stanie uchwycić oba widoki na jednym obrazie. Gdzie patrzeć?

„Możecie wypatrywać ich nisko nad zachodnim horyzontem od 19:11:30. Dokładnie wtedy powinny zbliżać się do komety (choć dziś miną się kilka stopni na prawo). Następnie satelity powędrują nad północnym horyzontem, gdzie na tle konstelacji Cefeusza dokładnie o 19:14:11 zaczną wchodzić w cień Ziemi i znikać.

Pociąg będzie składał się z 20 satelitów i jest już rozciągnięty na kilkanaście stopni. Wypatrzycie go jednak bez problemu” – wyjaśnił Karol Wójcicki.

Wielki, okrągły i w pełni. Będzie świecił całą noc

Poza tym całą noc na niebie widoczny będzie księżyc w pełni. Nad wschodnim horyzontem możemy go obserwować już od godziny 17:30, jednak z każdą minutą wznosi się coraz wyżej – wielki i okrągły.

„Jeśli znajdziecie ustronne miejsce, z dala od świateł miejskich, przekonacie się, jak jego silny blask rozświetla okolicę! Teoretycznie mogłoby przeszkadzać to nieco w obserwacjach komety i Starlinków, ale wczoraj raczej dodawało to uroku – będzie dobrze” – uspokoił popularyzator astronomii.

facebookCzytaj też:

Magiczny widok w Tatrach. W górach zapanował zimowy klimatCzytaj też:

Przerażające sceny w turystycznym kurorcie. „Szło w kierunku lądu”