To on zapłacił posadą za „alkotubki”. W końcu udzielił wywiadu

Przypominające owocowe musy saszetki z alkoholem tej jesieni wywołały spore poruszenie. Oburzona była nie tylko opinia publiczna, ale i politycy. Już na początku października minister zdrowia Izabela Leszczyna wskazała winnego, odwołując dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Piotr Jabłoński stracił stanowisko przez „alkotubki”: Wymuszona decyzja

Jak wyjaśniała Leszczyna w mediach, Piotr Jabłoński miał zlekceważyć medialne doniesienia o niebezpiecznym trendzie, polegającym na sprzedaży alkoholu w opakowaniach, który wyglądały jak produkty dla dzieci.

W tamtym czasie decyzję minister jako „bezsensowną” ocenił m.in. ekspert od uzależnień Janusz Sierosławski. Sam Piotr Jabłoński głosu jednak nie zabierał. Dopiero po dłuższym czasie zdecydował się powiedzieć Bogdanowi Rymanowskiemu, że decyzja o jego odejściu została „wymuszona”.

Jabłoński odwołany za „alkotubki”: Zostałem bardzo dotknięty

— To była rozmowa z ministrem Koniecznym. Było już przygotowane pismo finalizujące rozwiązanie. Byłem tak zaskoczony tą sytuacją i wydawała mi się tak nierealistyczna i tak niemająca żadnego oparcia w faktach, że uznałem, że sprawa została już wcześniej przesądzona, że moje działania do tej pory nie mają żadnego znaczenia – opowiadał Jabłoński.

Jak zaznaczył, nie miał żadnego wpływu na to, co jest dopuszczalne do obrotu handlowego. Zapewniał też, że wcale nie zlekceważył zagrożenia. — To nieprawda. Mówiliśmy, że to niebezpieczna sytuacja, że może powodować pomyłki, że to wyjście w kierunku oswajania młodych ludzi z alkoholem, że to może być niebezpieczne – odpowiadał.

— Czy mam żal… to nic przyjemnego. Zostałem bardzo dotknięty – przyznał Jabłoński. Podkreślał, że uzależnieniami zajmuje się od ponad 40 lat. — Bolało mnie, moją rodzinę, moich przyjaciół. Ale to już przeszłość – oznajmił.

