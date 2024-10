Restauracja Buddy apeluje do gości. „Możemy stworzyć wspaniałą atmosferę”

Restauracja Strefa 77 znajduje się w ścisłym centrum Warszawy. Funkcjonuje zaledwie od końca czerwca 2024 roku w sąsiedztwie restauracji Strefa, którą prowadzi znany restaurator Tadeusz Landa. Kamil L. do jego spółki dołączył w październiku 2023 roku. I choć formalnie udziałowcem spółki restauratora jest Kamil L., to jednak w praktyce nowy lokal prowadziła jego partnerka, Aleksandra K. znana jako "Grażynka". Gości na miejscu witał posąg buddy, a w menu serwowano między innymi „kotlet Grażyny”.

Jak się okazuje, mimo że para została zatrzymana przez CBŚP i pozostanie w areszcie, lokal wciąż działa. „Szanowni goście, chcielibyśmy poinformować, że nasza restauracja Strefa 77 pozostaje otwarta i funkcjonuje bez zmian. Mimo pojawiających się trudności, czekamy na rozwiązanie sprawy i liczymy, że wszystko wkrótce się wyjaśni. Zapraszamy do odwiedzin – jesteśmy gotowi, by serwować wam nasze najlepsze dania. Dziękujemy za wasze wsparcie i zaufanie. Do zobaczenia” – czytamy w pierwszym komunikacie.

Restauracja Buddy apeluje do gości

Niedługo potem w mediach społecznościowych restauracji pojawił się kolejny wpis, w którym ponownie zaapelowano do gości. „Przed nami trudny czas i każda wasza wizyta jest teraz niezwykle cenna. Chcielibyśmy, aby Strefa77 dalej była miejscem, gdzie możemy spotykać się, dzielić radością i wspólnie celebrować smaki” – napisano. „Wasza obecność ma dla nas ogromne znaczenie i daje nam możliwość, aby działać dalej. Czy widzimy się w ten weekend? Wspólnie możemy stworzyć wspaniałą atmosferę!” – dodano.

W spółce prowadzącej restaurację Strefa youtuber nie posiada większościowego pakietu udziałów. W jego rękach jest 49 procent udziałów, pozostałe 51 procent posiada Tadeusz Landa.

Czytaj też:

To nie Budda kupił dom za „dwa miliony” w Zakopanem. Wiemy, do kogo należyCzytaj też:

Łączy ją z Buddą nie tylko związek. Takie interesy prowadzi „Grażynka”