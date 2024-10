„Głodzenie raka” i terapie od szarlatanów. Onkolog bije na alarm: Ostatnio popularny jest lek dla zwierząt

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Boli pana, jak pan czyta te wszystkie fake newsy o raku i jego leczeniu?

Kamil Karpowicz: Najbardziej boli to, że ktoś na tym zarabia, robi biznes. Ktoś, kto nie ma nic wspólnego z medycyną. I podkopuje w ten sposób autorytet lekarza, co w polskim systemie opieki zdrowotnej nie jest trudno zrobić.

Dlaczego?

Bo to lekarz jest „twarzą”, która odpowiada za te wszystkie patologie czy braki systemu.

Wróćmy do mitów i fake newsów.

Mój ulubiony to ten nieszczęsny cukier, który „powoduje raka”.

Nie można karmić raka cukrem.

Trzeba „zagłodzić raka”. To wszystko bazuje na tym, że ktoś bierze taką bardzo prostą prawdę, coś co zostało udowodnione ze 100 lat temu przez pewnego niemieckiego naukowca, że komórki nowotworowe do swojego metabolizmu wykorzystują glukozę.

I to jest prawda, na tym się opiera na przykład badanie PET, super badanie, które ma pokazać czy gdzieś w organizmie są przerzuty albo jakieś ogniska nowotworowe.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Zobacz fragment odcinka:

Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.