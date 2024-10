„Eksperyment” z AI w OFF Radio Kraków zakończony przedwcześnie. „Cel osiągnięty”

Kiedy OFF Radio Kraków zwolniło 12 osób i ogłosiło, że od teraz audycje tworzyć będzie sztuczna inteligencja, w mediach społecznościowych zawrzało. Część internautów kpiła z tego pomysłu, inni oburzali się zastąpieniem ludzi przez AI.

Awantura o AI w OFF Radio Kraków

„Sprawa OFF Radia Kraków to ważne memento dla całej branży i groźny precedens uderzający w ludzi mediów i kultury oraz w słuchaczki i słuchaczy” – komentował związany z rozgłośnią Mateusz Demski, uderzając przy tym w redaktora naczelnego Marcina Pulita.

„W mojej opinii, ten człowiek nie ma z dziennikarstwem, z tą profesją nic wspólnego – wiele wskazuje, że z tego zostanie zapamiętany; że przekształcił media publiczne w poligon doświadczalny” – oceniał. Stworzył też petycję w obronie radia, adresując ją do RPO, KRRiT oraz Rady Etyki Mediów.

„Apelujemy o powrót do OFF Radia Kraków w kształcie, w którym przez lata znali go słuchacze i słuchaczki. Do audycji tworzonych z pasją i zaangażowaniem, opartych na pogłębionych i zaangażowanych rozmowach, a przede wszystkim na spotkaniu” – mogliśmy przeczytać w treści petycji.

OFF Radio Kraków. „Eksperyment” zakończony

Po około tygodniu od wybuchu afery Marcin Pulit poinformował o zakończeniu „eksperymentu”. Jak zapewniał, „cel został osiągnięty”. Wyraził też zaskoczenie zainteresowaniem sprawą oraz gwałtownymi komentarzami internautów.

„Zaskoczył nas także poziom emocji, jaki towarzyszył temu eksperymentowi, przypisywanie nam nieistniejących intencji i działań, ostre sądy formułowane na podstawie fałszywych doniesień” – podkreślał. Przypomniał, że celem było wywołanie merytorycznej dyskusji na temat AI.

Jeden z wpisów kończących ten etap w OFF Radiu Kraków zatytułowano na Facebooku "Czego dowiedzieliśmy się o AI i nas samych – podsumowanie eksperymentu". Czytamy w nim, że od początku był to projekt, który miał stanowić głos w debacie na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji.

„Misją radia publicznego jest uważna obserwacja zmieniającej się rzeczywistości, stawianie pytań, prowokowanie dyskusji o cywilizacyjnych wyzwaniach. Taki cel miał radiowy eksperyment, który był częścią debaty pod hasłem »Sztuczna inteligencja. Co nam daje, co nam zabiera«. I to się udało” – czytamy.

