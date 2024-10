Antoni Macierewicz straci Order Orła Białego? Jest głos z Kancelarii Prezydenta

O odebranie Antoniemu Macierewiczowi Orderu Orła Białego zaapelował lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Złożył też wniosek w tej sprawie do prezydenta Andrzeja Dudy. Stwierdził, że były szef MON „jest osobą niegodną” posiadania tego odznaczenia.

Odebrać Macierewiczowi order? Czarzasty z wnioskiem

– Usłyszeliśmy o niesłychanej ilości kłamstw, użyciu szantażu w stosunku do ekspertów, fałszerstw, sprzeniewierzaniu 80 mln zł, zniszczeniu mienia oraz sianiu nienawiści i niepokoju społecznego – mówił w nagraniu, które przygotował w tej sprawie. Przypomniał, że do prokuratury wpłynęły 24 zawiadomienia, dotyczące Macierewicza.

Jednocześnie polityk nie wierzył w to, że Andrzej Duda przychyli się do jego wniosku. – Prawdopodobnie zrobi to kolejny prezydent. Ale niech Andrzej Duda weźmie na siebie tę odpowiedzialność, jest dorosły. Jeśli nie weźmie, niech to na nim ciąży. Będzie to jego kolejna, głupia decyzja. Podjął ich w latach swojej prezydentury wiele – mówił na łamach „Wyborczej”.

KPRP odpowiada. Małgorzata Paprocka o sprawie Macierewicza

O inicjatywę Czarzastego w radiu TOK FM spytano szefową Kancelarii Prezydenta Małgorzatę Paprocką. Postanowiła ona przypomnieć, że Macierewicz otrzymał owo odznaczenie jako jeden z twórców Komitetu Obrony Robotników.

– Dostał go za działalność niepodległościową, dostał za swoją heroiczną postawę w latach 70. i 80. i trudno dziś przyjąć argumentację pana marszałka Czarzastego, aby do odebrania orderu za tamte zasługi, których nikt nie kwestionuje, miało dojść – odpowiadała.

Pytana o zarzuty wysuwane pod adresem Antoniego Macierewicza, nie podjęła się jego obrony. – Nie mam żadnych narzędzi ani możliwości weryfikacji i sprawdzenia i odniesienia się do tego, co w raporcie jest. Niech to robi pan minister Antoni Macierewicz – mówiła.

Zaatakowała za to Donalda Tuska. – Pamiętajmy o tym, co się działo w 2010 r., pamiętajmy o tym, kto zdecydował o uznaniu konwencji chicagowskiej, o oddaniu śledztwa w ręce Rosjan i braku prawnych możliwości udziału polskich prokuratorów w tym śledztwie – zwracała uwagę.

