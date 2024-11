Monika Olejnik wściekła się na antenie TVN24. „Przesadził pan, naprawdę”

Ostatnie wydanie „Kropki nad i” w TVN24 miało wyjątkowo burzliwy przebieg. Wszystko za sprawą rozmowy na temat katastrofy smoleńskiej oraz słów Antoniego Macierewicza. Były szef MON wprost oskarżył inne państwa o zabójstwo Lecha Kaczyńskiego. – Rosja i Niemcy dążące do stworzenia układu euroazjatyckiego uznały, że trzeba zamordować pana prezydenta – stwierdził.

Awantura na antenie TVN24

Monika Olejnik zapytała Jacka Sasina, dlaczego Antoni Macierewicz ani nikt z PiS nie powiadomił o tej sprawie NATO. Dodała, że w raporcie amerykańskiego instytutu NIAR, którego sporządzenie zleciła podkomisja smoleńska, nie ma słowa o zamachu. – Jestem zatrwożony tym, że my 15 prawie lat po tej tragedii w dalszym ciągu się o to spieramy. A spieramy się dlatego, że Donald Tusk, który wówczas był premierem, zdecydował się oddać to śledztwo Rosjanom – odpowiedział poseł PiS.

Na uwagę dziennikarki, że nie ma żadnych dowodów na wybuchy w samolocie, Jacek Sasin odparł, że jest to tylko jej ocena. Po czym ponownie zaatakował Donalda Tuska. – Przez tę fatalną decyzję Tuska, że wszystko oddajemy w ręce Rosjan, Rosjanom, którzy są w tej sprawie sprawcami i są zainteresowani, żeby ukryć prawdę — mówił polityk PiS.

Olejnik pokłóciła się z Sasinem. Prawie wyrzuciła go ze studia TVN24

W dalszej części „Kropki nad i” między prowadzącą a parlamentarzystą PiS doszło do ostrej wymiany zdań.

– Podzieliliście Polskę, wmawiając ludziom, że był zamach — stwierdziła Monika Olejnik.

— Pani wmawia, że był wypadek, a Putin jest aniołkiem — odparł Jacek Sasin. Te słowa wyraźnie oburzyły dziennikarkę. — Proszę pana, za chwilę pan opuści program, jeżeli pan mnie nie przeprosi — powiedziała.

— Ja mogę w ogóle do pani nie przychodzić, to pani mnie tu zaprasza, a potem cenzuruje moje wypowiedzi — odparł poseł PiS.

— Jak pan śmie powiedzieć, że ja mówię, że Putin jest aniołkiem? Jak pan śmie? — dopytywała Monika Olejnik, domagając się przeprosin.

Na koniec programu dziennikarka zapytała Jacka Sasina, czy ją przeprosi. Tak się jednak nie stało. – Naprawdę, to był skandal, co pan powiedział – podkreśliła. — Ale proszę mnie nie oceniać tutaj na antenie. Może podyskutujemy jeszcze na ten temat? Bo ja nie przychodzę pani oceniać, a pani mnie zaprasza, żeby oceniać — przekonywał polityk. — Przesadził pan, naprawdę — zakończyła dyskusję Monika Olejnik.

