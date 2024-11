Przełom w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Padła nieodległa data

Łukasz Ż. jest podejrzewany o spowodowanie wypadku, do którego doszło w Warszawie na wysokości Torwaru w nocy z 14 na 15 września. Miał kierować jadącym w kierunku Pragi volkswagenem, który najechał na tył forda, wypychając go na barierki energochłonne.

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej

W tamtym wypadku zmarł 37-letni pasażer forda, a do szpitala trafiła kierująca samochodem 37-latka oraz dwoje dzieci pary w wieku 4 i 8 lat. Do szpitala trafiła też partnerka Łukasza Ż., która przez wiele dni była w śpiączce. Kobieta została porzucona na miejscu wypadku, a w mediach pojawiły się sugestie, że to na nią chciano zrzucić winę za kolizję.

Volkswagenem podróżowało też trzech mężczyzn, wszyscy byli nietrzeźwi. Prokuratura informowała, że w tej sprawie dochodziło do poplecznictwa i mataczenia na wyjątkową skale. Oprócz uczestników wypadku zatrzymano jeszcze dwie inne osoby. Jednemu z nich zarzucono m.in., pomoc w ukrywaniu się podejrzanego.

Łukasz Ż. wróci do Polski

Ostatecznie Łukaszowi Ż. udało się uciec do Niemiec. Zatrzymano go w Lubece. – Został zastosowany tymczasowy areszt wobec podejrzanego Łukasza Ż. Nie wyraził on zgody na uproszczoną ekstradycję, skorzystał ze swoich praw – mówił prokurator Piotr Skiba.

Ujawniono też, że mężczyzna ten był wielokrotnie karany za jazdę pod wpływem alkoholu i kilkukrotnie za jazdę bez uprawnień, oszustwa oraz posiadanie narkotyków. W roku 2023 orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych.

Informację o zgodzie na ekstradycję Łukasza Ż. podała nieoficjalnie dziennikarka Polsat News Beata Glinkowska. Jak ujawniła, przekazanie zatrzymanego ma odbyć się już 14 listopada.

Łukaszowi Ż. grozi 20 lat więzienia

Łukaszowi Ż. śledczy chcą postawić nie tylko zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ale także ucieczki z miejsca zdarzenia, nieudzielenia pomocy poszkodowanym oraz kierowania samochodem mimo wielokrotnego sądowego zakazu. Za te czyny grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

