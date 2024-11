Jachira zadziwiła w Sejmie. Ostra krytyka Lewicy to był dopiero początek

W Sejmie trwa burzliwa dyskusja na temat wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wigilię. Projekt ustawy w tej sprawie złożyła Lewica. W gronie zaciekłych przeciwniczek tego pomysłu znalazła się Klaudia Jachira. – Jak zobaczyłam, że o wolną Wigilię walczy w Polsce Lewica, to pomyślałam, że to jakiś ponury żart. Jeszcze zrozumiałabym, jakby to wprowadzał PiS, bo wam się marzy państwo kościele. Ale wy, Lewico? – mówiła w Sejmie wyraźnie wzburzona posłanka KO.

Klaudia Jachira ostro o Lewicy: Nie idźcie tą drogą

Parlamentarzystka stwierdziła, że „jeszcze gorsze od samego projektu ustawy, jest jego uzasadnienie”. – W domyśle chodzi o to, żeby kobiety mogły zająć się dziećmi i zdążyły zrobić kolację. Czyli de facto: dziewczyny, macie prawo decydować o swoim ciele, ale z tą pracą zawodową to nie przesadzajcie, bo macie swoje obowiązki w domu a kolacja się sama nie zrobi. Naprawdę, Lewico, idziecie tą drogą? – dopytywała.

W dalszej części swojego wystąpienia w Sejmie podkreśliła, że „w socjalnej Francji normalne jest, że sklepy są otwarte do późnych godzin a część restauracji jest otwarta”. – Od środowisk lewicowych oczekiwałabym, że w ten dzień staniecie po stronie osób, które nie obchodzą tego święta – powiedziała.

Następnie Klaudia Jachira przyznała, że „zanim została posłanką, pracowała w każdą Wigilię i była bardzo zadowolona, że nie jest zmuszana do siedzenia w domu”. – Polska się laicyzuje, rodziny są coraz mniejsze albo nie ma ich wcale. Jest coraz większa grupa ludzi, którzy w ten dzień chcą iść na zakupy albo do restauracji i zjeść kolację ze znajomymi na mieście. Jeden obrządek religijny nie powinien zmuszać wszystkich do siedzenia w domu przez trzy dni – grzmiała z sejmowej mównicy.

Na zakończenie posłanka powiedziała, że „ona też ma prawo do nieobchodzenia świąt i normalnego życia w tym państwie”. – A w świeckim powinniśmy zmniejszać ilość religijnych dni wolnych i zwiększać liczbę świąt takich jak np. 4 czerwca – podsumowała.

Sondaż. Polacy nie chcą dodatkowego dnia wolnego

Jak się jednak okazuje, pomysł Klaudii Jachiry może nie zyskać społecznej aprobaty. W sondażu SW Research dla „Wprost" zapytaliśmy Polaków, co sądzą o wprowadzeniu nowego dnia wolnego od pracy w dniu 4 czerwca. Z naszego badania wynika, że 50,3 proc. respondentów jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. Dodatkowego dnia wolnego chciałoby 31,8 proc. badanych, natomiast 17,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Wolna Wigilia już w tym roku? Hołownia wskazuje na ważny warunekCzytaj też:

Kolejny ruch ws. wolnej Wigilii. „Dobra wiadomość dla milionów Polek i Polaków”