Matylda Dobosz zaginęła. Dramatyczny apel mamy 16-latki

Matylda Dobosz wyszła ze swojego domu rodzinnego w miejscowości Munina w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu

9 listopada około godziny 13.45. 16-latka nie zabrała ze sobą nie tylko dokumentów i telefonu, ale również żadnych rzeczy osobistych. Od tego momentu nie dała znaku życia, nie skontaktowała się ani z członkami rodziny ani ze znajomymi.

Matylda Dobosz zaginęła. Zrozpaczona mama prosi o pomoc

Mama nastolatki wróciła do domu tuż po godzinie 22. Gdy zauważyła, że córki nie ma w domu, powiadomiła o sprawie policję. Kobieta zapewniła, że „Matylda nigdy wcześniej nie znikała, nie ma też żadnych problemów z nauką” (chodzi do Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku).

Z relacji mamy 16-latki wynika, że w ostatnim czasie nastolatka sprawiała wrażenie smutnej, apatycznej zamykała się w swoim pokoju ale na pytania odpowiadała, że wszystko jest w porządku.

Policyjne poszukiwania na razie nie przyniosły żadnego efektu, dlatego mama 16-latki wystosowała poruszający apel do swojej córki. „Misia, córeczko, to już trzeci dzień jak ciebie nie ma. Proszę, daj nam znak życia, ponieważ umieram z niepokoju i bardzo mi ciebie brakuje. Nie wiemy już, co robić, i gdzie pytać i szukać. Jesteś moim całym światem” – napisała zrozpaczona kobieta.

Matylda Dobosz zaginęła. Rysopis 16-latki

Matylda Dobosz ma około 165 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma ciemne, proste włosy sięgające za ramiona oraz brązowe oczy. Gdy była widziana po raz ostatni, była ubrana w czarną, pikowaną kurtkę z kapturem, szare spodnie dresowe oraz białe buty sportowe.

Osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat miejsca pobytu zaginionej Matyldy Dobosz są proszone o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu pod numerem telefonu 47 824 13 10 lub też najbliższą komendą policji. Informacje można zgłaszać także pod numerem alarmowym 112 na terenie całego kraju.

