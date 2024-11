Zdewastowano pomnik w Warszawie. Ambasada Izraela stanowczo reaguje

W piątek rano, 15 listopada 2024 roku, warszawska policja otrzymała zgłoszenie o dewastacji Pomnika Bohaterów Getta Warszawskiego na Muranowie. Nieznany sprawca zamalował farbą część monumentu, malując na nim flagę w kolorach czarnym i czerwonym. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej pod osłoną nocy z czwartku na piątek lub wczesnym rankiem.

Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I – Śródmieście poinformował, że funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring oraz rozpoczęli poszukiwania potencjalnych świadków zdarzenia. Obecnie prowadzone są czynności w kierunku artykułu 261 Kodeksu karnego, który przewiduje karę grzywny lub ograniczenia wolności za znieważenie pomnika.

Ambasada Izraela interweniuje

Do incydentu odniósł się ambasador Izraela w Polsce, Jakow Liwne, który zaapelował do polskich władz o potępienie tego aktu, znalezienie sprawców i postawienie ich przed sądem. Podkreślił również, że nie jest to pierwszy przypadek antysemickiego wandalizmu, i tylko zdecydowane działania mogą położyć temu kres.

Pomnik dla bohaterów

Pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego, odsłonięty 19 kwietnia 1948 roku, upamiętnia mieszkańców getta warszawskiego, którzy stawili opór niemieckim okupantom podczas powstania w kwietniu 1943 roku.

Monument, zaprojektowany przez Natana Rapaporta i Leona Suzina, ma formę trapezoidalnego bloku o wysokości około 11 metrów. Centralną część pomnika stanowi płaskorzeźba z brązu przedstawiająca grupę żydowskich bojowników, symbolizującą bohaterski zryw w getcie warszawskim.

W styczniu 2024 roku Muzeum Getta Warszawskiego złożyło wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie dwóch pomników Bohaterów Getta do rejestru zabytków: pomnika z 1946 roku, przypominającego właz do kanału, zaprojektowanego przez inż. Leona Marka Suzina, oraz monumentalnego pomnika z 1948 roku autorstwa Natana Rapaporta.

Oba pomniki są niezwykle ważne dla pamięci o powstaniu w getcie warszawskim oraz dla pamięci o Holokauście w ogóle.

76-latka zdewastowała pamiątkową tablicę

Warto zauważyć, że nie jest to odosobniony przypadek dewastacji miejsc pamięci w Warszawie. W sierpniu 2024 roku doszło do zniszczenia tablicy upamiętniającej ofiary Rzezi Woli. 76-letnia kobieta została zatrzymana przez policję i usłyszała zarzuty znieważenia pomnika. Prezydent Trzaskowski potępił ten czyn, podkreślając, że takie akty wandalizmu są haniebne i nie mogą być tolerowane.

