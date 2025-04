Nawrocki nie mógł się nachwalić Bąkiewicza. Określił go jednym słowem

Karol Nawrocki pojawił się w programie „Rozmowy niedokończone” w Radiu Maryja. Kandydat popierany przez PiS mówił m.in. o tym, co odróżnia go od Sławomira Mentzena.

Nawrocki liczy na głosy wyborców Mentzena

– Jestem kandydatem prawicowym, konserwatywnym, ale też otwartym na rozwiązania społeczne, socjalne. To oznacza, że nigdy nie wyobrażam sobie, aby był obowiązek płatnych studiów w państwie polskim, nie jestem za prywatyzacją służby zdrowia. To różni mnie od polityka Konfederacji – tłumaczył.

Szef IPN podkreślił, że „chociaż on i Sławomir Mentzen mają zupełne inne wizje Polski, to w pewnych kwestiach, które ogólnie można nazwać prawicowymi, one się spotykają”. – Są takie momenty naszego programu, które się ze sobą spotykają i to daje właśnie nadzieję, że w II turze wyborcy Sławomira Mentzena, jak wierzę, zagłosują na mnie i pokonam Rafała Trzaskowskiego – powiedział.

Nawrocki pochwalił Bąkiewicza. Zaskakujące słowa szefa IPN

Dość niespodziewanie Karol Nawrocki postanowił pochwalić innego działacza prawicy – Roberta Bąkiewicza. Kandydat popierany przez PiS określił narodowca mianem wspaniałego polskiego patrioty. – Nie pozwolę na to, aby wystawiać na próbę bezpieczeństwo państwa polskiego, już dzisiaj Wojsko Polskie za sprawą decyzji rządu powinno być na polskiej granicy. Na szczęście mamy wspaniałych polskich patriotów i Roberta Bąkiewicza, który pilnuje polskiej granicy – powiedział.

– Zamiast należnych nam reparacji od państwa niemieckiego dostajemy przez zachodnią granicę nielegalnych imigrantów, rozwiązując problem państwa niemieckiego i Europy. To zdecydowanie za daleko. Dla mnie jako dla przyszłego prezydenta państwa polskiego i zwierzchnika sił zbrojnych najważniejsze będzie bezpieczeństwo Polek i Polaków – dodawał Karol Nawrocki w rozmowie z Radiem Maryja.

W ostatnich dniach o Robercie Bąkiewiczu znów stało się głośno po tym, jak pojawił się z Januszem Kowalskim na kontroli poselskiej w Czerwonym Borze w ośrodku dla imigrantów. Narodowiec planuje także utworzyć Ruch Obrony Granic w ramach którego zamierza zorganizować blokady granicy z Niemcami na całej jej długości.

