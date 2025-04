Nawrocki sfilmowany na strzelnicy. „Salonowi pozerzy”

7 kwietnia na platformie społecznościowej X „obywatelski” kandydat, którego w wyścigu po fotel prezydencki popiera Prawo i Sprawiedliwość, opublikował film ze swojej wizyty na strzelnicy. To kolejna okazja na to, by opinia publiczna mogła zobaczyć, jak dzierży on w rękach pistolety czy karabiny.

Materiał miał trafić do pewnej grupy odbiorców i zachęcić, by postanowiła oddać głos na szefa Instytutu Pamięci Narodowej. „18 maja wybór jest prosty!” – apeluje sztab Nawrockiego.

Czy to odpowiedź na film Trzaskowskiego?

6 kwietnia w mediach społecznościowych prezydent Warszawy informował, że przeszedł całodniowe szkolenie w ramach akcji „Trenuj z wojskiem”. Czego można nauczyć się w tak krótkim czasie? „Wiele osób wie, choćby z harcerstwa, jak na przykład rozpalić krzesiwem ogień czy przefiltrować w lesie wodę, ale warto sobie taką wiedzę odświeżyć. Bardzo cenne są podstawy pierwszej pomocy” – relacjonował kandydat Platformy Obywatelskiej.

Trzaskowski zwrócił się też do internautów, by rozważyli uczestnictwo w programie, ministerstwa obrony narodowej. Warto wiedzieć, że jest on bezpłaty – trzeba jednak zarezerwować sobie jeden dzień wolny od zajęć szkolnych czy pracy, by przejść szkolenie, które trwa osiem godzin.

MON oferuje programy wojskowe dla Polaków. To jednodniowe i miesięczne szkolenia

Obejmuje ono podstawowe techniki walki wręcz, naukę strzelania, ćwiczenia z zakresu survivalu (umiejętność przetrwania w trudnych warunkach) i pierwszej pomocy, ale zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez żołnierzy. Do wojska zgłoszenie może wysłać każda osoba z polskim obywatelstwem, w wieku 15-65 lat.

MON ma także w swojej ofercie dla mieszkańców Polski także „Wakacje z wojskiem”, czyli odpłatne szkolenie, które trwa miesiąc. Zakończone jest przysięgą.

