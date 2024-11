Kard. Grzegorz Ryś zaskoczył słowami o celibacie. Zastąpi abpa Marka Jędraszewskiego?

24 lipca abp Marek Jędraszewski skończył 75 lat. To wiek, zgodnie z którym według watykańskich wytycznych biskupi przechodzą na emeryturę. Wówczas rozpoczyna się proces wyboru nowego biskupa. Lokalni hierarchowie mniej więcej co trzy lata przesyłają do Watykanu listę duchownych, którzy nadają się na biskupstwa. Pierwszy etap wyboru odbywa się w diecezjach. Nuncjusz zbiera opinie m.in. od środowisk katolickich, duchownym i świeckich.

Z tego grona wyłanianych jest trzech kandydatów, z którego papież wybiera jednego. Jeśli propozycje zostaną odrzucone przez Watykan lub wybraniec odmówi Ojcowi Świętemu, wówczas cała procedura rozpoczyna się od początku. „Gazeta Wyborcza” spekuluje, że nowy metropolita krakowski może zostać wybrane nawet w maju. To odbija się na lokalnym Kościele, który pogrąża się w kryzysie.

Przedłuża się odejście abpa Marka Jędraszewskiego na emeryturę. Kard. Grzegorz Ryś następcą?

Jak czytamy „zapaść, do jakiej doprowadziła ekipa abpa Jędraszewskiego, jest jednak wyczuwalna na kościelnych korytarzach”. Księża decydują się m.in. porzucać diecezje. Metropolita krakowski nie dopuszcza do siebie nikogo poza gronem najbliższych współpracowników. Duchowni nie rozumieją decyzji abpa Jędraszewskiego i boją się sprzeciwiać. Jednym w niewielu wyjątków jest np. Dariusz Raś.

Papież wstrzymał niektóre dekrety metropolity krakowskiego, ale ten nie chce załagodzić sytuacji. Nie wiadomo, jaki jest powód zwłoki Watykanu w wyborze nowego metropolity krakowskiego. Księża nieoficjalnie rozmawiają między sobą o powrocie kard. Grzegorza Rysia, ale ten jest niechętny, aby wrócić do stolicy Małopolski. Metropolita łódzki mógłby się zgodzić, gdyby papież Franciszek osobiście go o to poprosił.

