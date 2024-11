Macierewicz z kolejnymi kłopotami. Bodnar: Nie uniknie odpowiedzialności

Według Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, obecnie w prokuraturach toczy się kilkadziesiąt postępowań związanych z działalnością Macierewicza.

Najważniejszym jest zarzut zdrady dyplomatycznej. Główne zawiadomienie dotyczące zdrady dyplomatycznej zostało złożone przez generała Marka Stróżyka oraz komisję do spraw badania wpływów rosyjskich. Zarzut ten opiera się na podejrzeniach, że działania Macierewicza mogły sprzyjać interesom obcych mocarstw, w tym Rosji. Jak poinformował szef resortu sprawiedliwości, zawiadomienie zostało złożone wczoraj.

– Mamy też te wcześniejsze zawiadomienia dotyczące ukrywania czy zagubienia dowodów związanych z katastrofą smoleńską, no i 40 zawiadomień, które zostały złożone nie tylko w stosunku do Antoniego Macierewicza, ale także innych osób przez ten zespół ekspertów powołany przez pana ministra Tomczyka – powiedział Adam Bodnar podczas rozmowy na antenie PR3. – Tymi ostatnimi zajmuje się zespół śledczy numer 4 w prokuraturze krajowej.

Kluczowe śledztwa dotyczące katastrofy smoleńskiej

Zespół Śledczy nr 4 podzielił zawiadomienia na siedem różnych śledztw. Dotyczą one ukrywania lub zagubienia dowodów związanych z katastrofą smoleńską. W szczególności uwagę śledczych przykuwa sprawa zniszczenia samolotu Tupolew, który sprowadzono do bazy w Mińsku Mazowieckim w celu przeprowadzenia eksperymentów. Miały one rzekomo pomóc w wyjaśnieniu przyczyn tragedii.

Wśród analizowanych spraw pojawiają się również wątki przekroczenia uprawnień, niewłaściwego rozliczania wydatków, a nawet przywłaszczenia mienia. Jak zauważa Bodnar, zgromadzona dokumentacja może pozwolić na łatwe sformułowanie konkretnych zarzutów na podstawie dostępnych dowodów.

Kiedy Antoni Macierewicz straci immunitet?

Zapytany o, to kiedy Antoni Macierewicz straci poselski immunitet, Adam Bodnar nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć. Zauważył jednak, że w toku prowadzonych śledztw prokuratorzy będą musieli skierować wniosek o uchylenie immunitetu Antoniego Macierewicza osobno dla każdego z prowadzonych postępowań.

Czy sprawiedliwość dogoni byłego szefa MON?

Jednym z kluczowych pytań jest, czy Antoni Macierewicz zostanie faktycznie rozliczony za swoje działania. Jak zauważyła prowadząca rozmowę dziennikarka, tempo orzekania w polskich sądach, które spowolniło za czasów Zbigniewa Ziobry, może być problemem.

– Ja tutaj nie mam takiej obawy, jak stawia pani redaktor – stwierdził Bodnar. – Młyny sprawiedliwości, także sprawiedliwości karnej, mielą powoli, ale jednak mielą – te wszystkie sprawy posuwają się do przodu.

Czytaj też:

Macierewicz pewny utraty prawa jazdy. Tymczasem znów widziano go za kółkiem, jak łamie przepisyCzytaj też:

Śledztwa prokuratury ws. możliwych przestępstw Macierewicza i Błaszczaka. „Rozliczymy każdego”