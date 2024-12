Co dalej z działkami ROD? Będą nowe przepisy

Rodzinne Ogródki Działkowe wkrótce zostaną wpisane do wszystkich stref planistycznych. To duża zmiana, o którą od dawna postulowali działkowcy. „Dziś na Krajowym Zjeździe PZD przekazałem dobrą informację. Podpisałem nowelizację, która uwzględnia ogrody działkowe we wszystkich strefach planistycznych!” – poinformował Krzysztof Paszyk na platformie X.

Co to są ogródki ROD?

Rodzinne Ogródki Działkowe to działki rekreacyjne zlokalizowane w obrębie miast, z których mogą korzystać mieszkańcy. Działki ROD to wydzielone obszary wyposażone w infrastrukturę ogrodową, z których mogą korzystać działkowcy. Aby móc korzystać z działki, trzeba zawrzeć umowę jej dzierżawy, która oznacza, że działkowiec nie staje się właścicielem ziemi i budynków, ale ma prawo z nich korzystać. Jest za to właścicielem wszystkich nasadzeń, które wykona na działce.

Nowe przepisy działek ROD od grudnia

Od grudnia 2024 r. ogródki działkowe ROD zostaną włączone do wszystkich stref planistycznych w planach ogólnych gmin. To powinno uspokoić zaniepokojonych działkowców, bo zmiana przepisów oznacza, że gminy już nie będą musiały na etapie planu ogólnego decydować o zachowaniu lub likwidacji ogrodów działkowych.

