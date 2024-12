Spotify Wrapped 2024. Kto królował na polskich playlistach?

Spotify opublikował coroczne podsumowanie Spotify Wrapped 2024, prezentując najpopularniejszych artystów, utwory i albumy w Polsce oraz na świecie. Czego w naszym kraju słucha się najchętniej?

W Polsce na czołowym miejscu uplasował się Taco Hemingway, a utwór „Woda Księżycowa” autorstwa Kubiego Producenta, bambi, Fukaja i stickxra zdobył tytuł najczęściej odtwarzanego kawałka roku. W 2024 roku polscy twórcy dominowali na lokalnych listach przebojów, co potwierdzają statystyki – w pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden utwór zagraniczny.

Kobiety w muzyce. Dominacja polskiego rapu

Polskie artystki znacząco zaznaczyły swoją obecność w tym roku. bambi, która jest ambasadorką programów Spotify EQUAL Polska i RADAR Polska, zajęła trzecie miejsce na liście najpopularniejszych artystów w Polsce i okazała się liderką w grupie wiekowej 18-24 lata. W zestawieniu najpopularniejszych artystów znalazły się także sanah i Young Leosia, co oznacza, że trzy z dziesięciu najchętniej słuchanych artystów w Polsce to kobiety – znaczący wzrost w porównaniu do 2023 roku, gdy była to zaledwie jedna artystka.

Kobiety dominowały również wśród najczęściej odtwarzanych utworów – sześć z dziesięciu hitów roku wykonują artystki, podczas gdy rok wcześniej było ich pięć. Jednocześnie polski rap nadal cieszy się ogromną popularnością, często łącząc się z popem i muzyką taneczną. Współprace takie jak te między Kizo a Bletką, Roxie Węgiel i Matą czy Kubim Producentem i Livką redefiniują brzmienie polskiego mainstreamu.

Mimo dominacji lokalnych artystów, międzynarodowe gwiazdy takie jak Chappell Roan, Benson Boone czy Sabrina Carpenter także cieszyły się dużą popularnością w Polsce. Sukcesy polskich artystów w niszowych gatunkach, takich jak hyperpop czy phonk, potwierdzają, że twórcy tacy jak Nosgov i kets4eki zdobywają słuchaczy na całym świecie.

Wirale, nostalgiczne powroty i playlisty na każdą okazję

Rok 2024 obfitował w wiralowe momenty. Kampania na rzecz sprowadzenia Pitbulla do Polski spowodowała, że jego utwór „Guantanamera” stał się nieoczekiwanym hitem, a JoJo Siwa zaskoczyła polskich słuchaczy utworem w stylu disco polo – „Yesterday’s Tomorrow’s Today”. Filmy także wpłynęły na popularność muzyki. Hity takie jak „Unwritten” z filmu „Anyone But You” czy „Murder on the Dancefloor” z produkcji „Saltburn” trafiły na listy przebojów, podobnie jak stare polskie przeboje dzięki trendowi „Judytowania” zapoczątkowanemu przez komedię „Nigdy w życiu!”.

Polacy chętnie dobierają muzykę do aktualnych wydarzeń – od melancholijnego „Deszczu na betonie” Taco Hemingwaya po kawałki na matury, jak „100 dni do matury” Maty. Playlista na każdą okazję – od Halloween po Walentynki – pozostaje kluczowym elementem polskiego użytkownika Spotify.

Najpopularniejsi w Polsce i na świecie

W Polsce wśród najczęściej słuchanych artystów znaleźli się również Gibbs, Oki, White 2115, Mata oraz Szpaku. Na światowej scenie triumfowali Taylor Swift, The Weeknd i Bad Bunny, którzy zdominowali również listy najczęściej słuchanych albumów.

Spotify Wrapped 2024 pokazuje, jak dynamicznie rozwija się polska scena muzyczna – lokalni artyści nie tylko dominują, ale i eksperymentują, tworząc nową ścieżkę dźwiękową dla swojego pokolenia. Jednocześnie globalne trendy oraz nostalgiczne powroty nadal mocno wpływają na gusta słuchaczy.

Konkrety?

Oto szczegółowy ranking Spotify Wrapped 2024:

Najczęściej słuchani artyści w Polsce:

Taco Hemingway Gibbs bambi Oki White 2115 sanah Young Leosia Mata Szpaku Travis Scott.

Najczęściej słuchane utwory w Polsce:

Kubi Producent, bambi, Fukaj, stickxr – „Woda Księżycowa” Artemas – „i like the way you kiss me” Gibbs, Opał, Jonatan, 4Money – „Drive” MODELKI, Vlodarski – „Chyba że z Tobą” Young Leosia, bambi, PG$, francis – „Przester” Kizo, Bletka, clearmind, papablessbeatz – „Hero” Vixen – Ne Rozumiju bambi, Young Leosia, PG$, @atutowy -„ BFF” Bletka – B012 Szpaku, Deemz – „Plaster”.

Najczęściej słuchane albumy w Polsce:

Oki – ERA47 Gibbs – SAFE sanah – Kaprysy Taco Hemingway – 1-800-OŚWIECENIE PRO8L3M – PROXL3M Guzior – PLEŚŃ 7. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT Otsochodzi – TTHE GRIND Travis Scott – UTOPIA bambi – in real life

Najczęściej słuchane podcasty w Polsce:

Kryminatorium Żurnalista – Rozmowy bez kompromisów WojewódzkiKędzierski Przemek Górczyk Podcast Piąte: Nie zabijaj besties Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka 7 metrów pod ziemią Imponderabilia – Karol Paciorek Strach Story

Najczęściej słuchane utwory na świecie:

Sabrina Carpenter – Espresso Benson Boone – Beautiful Things Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER FloyyMenor – Gata Only Teddy Swims – Lose Control Djo – End of Beginning Hozier – Too Sweet The Weeknd – One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) Taylor Swift – Cruel Summer Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile

Najczęściej słuchani artyści na świecie:

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish Travis Scott Peso Pluma Kanye West Ariana Grande Feid

Najczęściej słuchane albumy na świecie:

Taylor Swift – THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT Sabrina Carpenter – Short n' Sweet KAROL G – MAÑANA SERÁ BONITO Ariana Grande – eternal sunshine Taylor Swift – 1989 (Taylor's Version) SZA – SOS Taylor Swift – Lover Benson Boone – Fireworks & Rollerblades The Weeknd – Starboy

