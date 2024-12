Mikołajki 6 grudnia to dla wielu Polaków miły dzień, w którym wręczają sobie drobne upominki. Największą radość czerpią tego dnia dzieci, które w zależności od regionu kraju, znajdują drobiazgi pod poduszką, w bucie lub w skarpecie. Mikołajki to dzień o radosnych konotacjach, który wywołuje uśmiech na wielu twarzach. Niewielu jednak wie, że w Kościele Katolickim jest to ważne święto. Tego dnia Kościół wspomina postać św. Mikołaja, biskupa Miry.

Czy w mikołajki 6 grudnia trzeba iść do kościoła?

6 grudnia w kościołach odbywają się msze święte, a wierni mogą w nich uczestniczyć. Nie mają jednak takiego obowiązku, bo nie jest to święto nakazane. Jeśli tego dnia nie pojawią się w kościele, nie popełnią grzechu.

Jednocześnie wierni powinni pamiętać, że w tym roku mikołajki wypadają w piątek, co oznacza, że powinni powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych. Kościół nie nakazuje jasno spożycia wyłącznie jednego posiłku – zachęca jednak do powstrzymywania się od produktów mięsnych. Warto o tym pamiętać.

Czytaj też:

Donald Tusk wspomina dzieciństwo. Wrzucił symboliczne zdjęcieCzytaj też:

Mikołaj wpadnie z oszronioną brodą? Sprawdziliśmy prognozę na mikołajki