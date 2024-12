Niedziela handlowa. Czy w niedzielę 8 grudnia zrobimy zakupy?

W grudniu mamy dwie niedziele handlowe. Tuż przed świętami będzie sporo okazji, by zrobić wszystkie zakupy przed świętami, a jeśli nie wyrobimy się z załatwieniem wszystkich spraw i nie kupimy podarunków, będziemy mogli to nadrobić w niedzielę. To ostatnia taka sytuacja, kiedy w grudniu są dwie niedziele handlowe. W 2025 r. Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Z tego powodu w przyszłym roku będą trzy niedziele handlowe w grudniu.

Czy w niedzielę 8 grudnia zrobimy zakupy?

Niedziela 8 grudnia nie jest niedzielą handlową. Zakupy zrobimy dopiero za tydzień 15 grudnia i w kolejną niedzielę, 22 grudnia. Ma to pomóc rozładować świąteczne kolejki i zachęcić klientów do rozłożenia zakupów na kilka razy, a nie zostawiania wszystkiego na ostatnią chwilę.

Gdzie zrobimy zakupy 8 grudnia?

W niedzielę 8 grudnia zakupy zrobimy na stacjach benzynowych, w kioskach na dworcach czy w małych sklepikach, w których właściciel stanie za ladą. Czynne mogą być również sklepy, które mają status placówki handlowej. Duże galerie i markety, a także dyskonty będą jednak nieczynne. Jeśli chcemy zrobić większe zakupy, warto zaplanować je dzisiaj lub na sobotnie popołudnie.

Czytaj też:

Wigilia wolna od pracy? Sejm podjął decyzjęCzytaj też:

Ponad połowa Polaków chce dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu. Jest sondaż