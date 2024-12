Zgrzyt między KO a Trzecią Drogą. Poseł zrzekł się immunitetu w ramach protestu

Sejm przegłosował pozbawienie Jarosława Kaczyńskiego immunitetu i pociągnięcie go do odpowiedzialności tylko w jednej z dwóch zgłaszanych sytuacji. Prezes PiS odpowie za dwukrotne uderzenie w twarz Zbigniewa Komosy, do którego doszło w październiku 2024 roku. Nie poniesie z kolei konsekwencji za zniszczenie tabliczki z napisem obwiniającym Lecha Kaczyńskiego za katastrofę smoleńską.

Poseł Łącki z PO niespodziewanie zrzekł się immunitetu

W tym drugim przypadku przeciwko pozbawieniu Kaczyńskiego immunitetu zagłosowali wszyscy posłowie PSL i Polski 2050, za wyjątkiem Tomasza Zimocha. Bardzo nie spodobało się to Arturowi Łąckiemu z Platformy Obywatelskiej, który swoje niezadowolenie poszedł zakomunikować osobiście marszałkowi Sejmu, Szymonowi Hołowni. Choć mikrofony na mównicy były wyłączone, na sali usłyszano, że „zrzeka się immunitetu”.

W późniejszej rozmowie z Interią polityk został poproszony o wyjaśnienie tej sytuacji. – Siedzę obok posłów Polski 2050 i zapytałem ich, dlaczego głosują w ten sposób. Powiedzieli, że nie będą karać pana prezesa za tabliczkę. A czy innych Polaków by za to ukarali? Nawet by ich nie pytano o to, tylko policja wystawiłaby im mandat – mówił Łącki.

Łącki o spięciu z Polską 2050: Tak mnie to zdenerwowało

– Pan prezes Kaczyński jest ponad prawem? Jest ponad Polakami? Tak mnie to zdenerwowało, że poszedłem do pana marszałka i powiedziałem mu jasno, że zrzekam się swojego immunitetu, jeśli chodzi o wykroczenia. Jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek wystawi mi mandat, muszę go zapłacić, jak każdy inny Polak – podkreślał. Jak dodawał, jego manifestacja miała stanowić „afront wobec Polski 2050, żeby zrozumieli, co robią”.

W wypowiedzi dla tego samego portalu poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050 tłumaczył decyzję swojej partii. – Sprawa tabliczki przy wieńcu była niegodna do rozpatrywania. Mamy dużo istotniejsze sprawy, w związku z którymi prokuratura powinna wystąpić o uchylenie immunitetów polityków Prawa i Sprawiedliwości – wyjaśniał.

