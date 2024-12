Znaleziono samochód zaginionego profesora UKSW. W pojeździe były zwłoki

Poszukiwania dziekana wydziału matematyczno-fizycznego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie trwały od kilku dni. Mirosław Kurkowski zaginął 3 grudnia, kiedy po raz ostatni widziano go w jego domu w miejscowości Blachownia. Naukowiec oddalił się w nieznanym kierunku. Wiadomo było jedynie, że porusza się swoim samochodem marki Mitsubishiu Outlander.

Odnaleziono samochód profesora UKSW

— W niedzielę po godz. 13:00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Kuleje w powiecie kłobuckim przypadkowa osoba zauważyła stojący samochód marki Mitsubishi Outlander, a w nim zwłoki mężczyzny. Auto znajduje się jakiś kilometr od drogi w lesie. Na miejscu trwają czynności policji. Tożsamość mężczyzny jest ustalana – przekazała w rozmowie z „Faktem” podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Rzeczniczka podkreślała, że ustalono już, iż samochód należy do zaginionego mężczyzny. W tamtym momencie tożsamość zmarłego nie była jeszcze potwierdzona.

Zaginięcie profesora warszawskiej uczelni

Po raz ostatni Mirosław Kurkowski kontaktował się z żoną we wtorek 3 grudnia rano, by poinformować ją, że wraca do ich domu w Blachowni. Później tego dnia zauważyli go jeszcze sąsiedzi. – Sąsiedzi go widzieli i potwierdzili, że wrócił. Zostawił w domu laptop i książki, zjadł coś, a także napisał kartkę z informacją, że wychodzi „na miasto” – relacjonowała małżonka zaginionego.

Jak podawała Wirtualna Polska, profesor miał wyłączyć karty SIM oraz lokalizację w swoim telefonie i odjechać szarym pojazdem marki Mitsubishi Outlander (numer rejestracyjny SCZ 7534A). Kamera samochodowa zarejestrowała ten samochód w miejscowości Wręczyca.

UKSW komentuje zaginięcie profesora

„Z przykrością przyjęliśmy informację o zaginięciu prof. Mirosława Kurkowskiego z Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW. Wszystkich, którzy posiadają jakąkolwiek informację o Panu Profesorze, prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Blachowni pod numerem 478580610. Zachęcamy do udostępniania informacji, aby trafiła do jak największego grona odbiorców. Władze UKSW” — czytamy.

