Ostatnie Pokolenie znów protestuje. Stanowski skonfrontował się z aktywistką. „Nieudacznicy”

Dziennikarz pojawił się na miejscu protestu. – Mieli zablokować całą Wisłostradę, a zablokowali ścieżkę rowerową, która przebiega obok Wisłostrady. I to nawet nie w całości, tylko w połowie. Przed chwilą jakiś rowerzysta przejechał. Jeszcze nie widziałem, żeby tak bardzo zapowiedzi rozminęły się z rzeczywistością. Jedyne, co udało się osiągnąć, to ściągnąć tu mnóstwo policjantów – drwił Stanowski.

Ostatnie Pokolenie piątkowe wydarzenie zapowiadało od kilku dni. „Usiądźcie razem z nami! Zaczęliśmy blokadę Wisłostrady, zapraszamy wszystkich do dołączenia – pod Most Gdański” – napisała po godz. 17 w mediach społecznościowych organizacja. Zanim jednak protest zaczął się na dobre, do akcji wkroczyła policja i udrożniła drogę.

Czytaj też:

Marianna Schreiber krytykowana za atak na siedzibę Ostatniego Pokolenia. „To był akt desperacji”Czytaj też:

Sceny na stadionie Legii Warszawa. „Pan Lucjan również może być z nas dumny”

Wkrótce więcej informacji