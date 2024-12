Wiadomo, gdzie ma się ukrywać Romanowski. To wcale nie Węgry

Z nieoficjalnych ustaleń Radia ESKA wynika, że Marcin Romanowski może ukrywać się w Hiszpanii. Poseł PiS jest poszukiwany przez służby w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura złożyła wnioski o wydanie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania i czerwonej noty Interpolu.

Z informacji dziennikarzy Radia ESKA wynika, że policjanci z użyciem najnowszych technik operacyjnych ustali, że w weekend po wyjściu ze szpitala w Lublinie poseł PiS miał najpierw wyjechać do Niemiec, do Berlina, a stamtąd przedostać się na wybrzeże Hiszpanii i dalej do jednego z dużych miast w tym kraju.

Wkrótce więcej informacji