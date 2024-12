Prezes TVN zareagowała ws. sprzedaży stacji. Pracownicy otrzymali wiadomość

Agencja Reutera podała, że amerykański koncern Warner Bros. Discovery, który jest właścicielem m.in. TVN, rozpoczął proces sprzedaży polskiej stacji. W tym celu nawiązano współpracę z bankiem inwestycyjnym JP Morgan, który w ostatnich tygodniach kontaktował się z potencjalnymi nabywcami aktywów. Na początku 2025 r. mają zostać rozesłane materiały sprzedażowe.

Rzecznik WBD podkreślił, że „podczas podejmowania decyzji o sprzedaży, zachowanie niezależności newsów TVN jest priorytetem”. Do informacji odniosła się prezes TVN Warner Bros. Discovery Katarzyna Kiel, która wysłała do pracowników wiadomość. „Tak jak rozmawialiśmy podczas Town Hall, WBD rozważa różne opcje i jedną z nich jest potencjalna sprzedaż różnych aktywów. Czy do takiej sprzedaży dojdzie, jeszcze nie wiadomo” – brzmi początek komunikatu.

Prezes TVN o planach sprzedaży stacji przez Warner Bros. Discovery

„Co wiadomo, to że do potencjalnych inwestorów zostanie rozesłana informacja dotycząca naszego biznesu. O dalszych krokach i szczegółach tego procesu postaram się, żebyście wszyscy byli informowani w możliwie najszybszy i najpełniejszy sposób. Bardzo mocno chciałabym podkreślić jedną rzecz. TVN ma ponad 20-letnią historię. Właściciele zmieniali się parę razy. Z każdej zmiany wychodziliśmy mocniejsi” – kontynuowała Kieli.

„Razem przeszliśmy przez ostatnie, bardzo trudne lata i niezależnie od tego, czy do zmiany właściciela dojdzie, czy nie, chciałabym, żebyście mieli wszyscy pewność, że zarówno ja, jak i cały polski management jesteśmy razem z Wami. TVN jest i będzie bezpieczny. I oprócz tego, że jest to fantastyczna firma, z fantastycznymi pracownikami, to wartości, którym wszyscy hołdujemy, na czele z niezależnością dziennikarską, są naszym trwałym fundamentem” – podsumowała CEO TVN.

