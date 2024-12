Brzezinski zakończy misję ambasadora USA. Zdradził, czym zajmie się w Polsce

20 stycznia 2025 roku Mark Brzezinski zakończy misję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Data ta nie jest przypadkowa – to właśnie tego dnia Donald Trump zostanie zaprzysiężony na drugą kadencję w roli prezydenta USA.

Dyplomata zdradził, jakie ma plany na przyszłość. Jak się okazuje, po opuszczeniu ambasady w Polsce, nadal planuje pozostać w naszym kraju. – Zamierzam zostać w Polsce razem z moją partnerką Olgą Leonowicz. Dołączę do sektora prywatnego, bo to właśnie z niego się wywodzę – powiedział ambasador w rozmowie z „Faktem”.

Mark Brzezinski przypomniał, że „jego kariera zawodowa przebiegała od stanowisk rządowych do sektora prywatnego”. – Po administracji Clintona, Obamy, a teraz Bidena wielokrotnie wracałem do sektora prywatnego. Jest on niezwykle kreatywny i innowacyjny i nie mogę się doczekać powrotu do niego – podkreślił.

Syn Zbigniewa Brzezińskiego nie wyklucza, że w przyszłości powróci do dyplomacji. – Służbę publiczną mam we krwi. Jeśli będę mógł wesprzeć amerykański rząd i wolę amerykańskiego narodu w przyszłości, to będzie dla mnie zaszczyt – stwierdził.

Kto zastąpi Brzezinskiego w Polsce?

W rozmowie z „Faktem” Mark Brzezinski poinformował, że nie wybiera się do Stanów Zjednoczonych na oficjalną inaugurację prezydentury Donalda Trumpa. – 20 stycznia będę tutaj w Warszawie do ostatnich minut mojej służby jako ambasadora USA. Pod pewnymi względami będzie to dla mnie smutny moment, ponieważ niosę polskie nazwisko Brzeziński, a przyjazd do Polski jako ambasador USA z polskim pochodzeniem to oszałamiająca i wspaniała okazja – tłumaczył.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Marka Brzezinskiego w roli ambasadora USA w Polsce. Do czasu powołania nowego szefa placówki, pracami ambasady będzie kierował zastępca szefa misji dyplomatycznej. Najprawdopodobniej będzie to Daniel Lawton, były dyrektor Grupy Zadaniowej ds. Ukrainy w Departamencie Stanu USA.

