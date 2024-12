Nie żyje legenda polskiego internetu. Znany youtuber miał 35 lat

Muzyk Krzysztof Ciesielski znany jakoBodychrist przekazał w Sylwestra wyjątkowo smutne wieści. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych poinformował o śmierci Mateusza Krupca, który był znany w sieci jako Tiger Bonzo. Legenda polskiego internetu miała 35 lat.

Tiger Bonzo nie żyje. Mateusz Krupiec miał 35 lat

Przyczyny śmierci youtubera pozostają nieznane. Bodychrist napisał jedynie, że mężczyzna zmagał się z ciężką chorobą. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów. Gdy 27 grudnia Tiger Bonzo prowadził na żywo transmisję na swoim kanale na Youtube, internauci zwracali uwagę na fakt, że jest bardzo blady. Podczas streamu powiedział swoim fanom, że „miał żylaki na przełyku i na wątrobie”.

„W obliczu takiej sytuacji wszystkie animozje idą w zapomnienie. Tiger zmarł w szpitalu dziś rano po ciężkiej chorobie. Najszczersze wyrazy współczucia dla jego żony Gosi oraz wszystkich bliskich” – czytamy we wpisie Bodychrista.

Tiger Bonzo nie żyje. Kim był Mateusz Krupiec?

Mateusz Krupiec (Tiger Bonzo) i jego żona Małgorzata Krupiec (Kobra) są doskonale znani polskim internautom. 35-letni Youtuber od lat prowadził swój kanał, na którym próbował rapować. Jego nie do końca udane próby wejścia do świata muzyki szybko stawały się viralami. Popularność zdobył w 2012 roku, gdy publikował nagrania, na których przekręcał różne słowa. Internauci podchwytywali powiedzonka youtubera w stylu „tego typu”, „hej Mercedes”, „zablokuję ci płytę główną”, „benc” czy „pluję na was totalnie”.

Prywatnie para była rodzicami małej Amelki, która przyszła na świat w 2017 roku.

W ostatnim czasie Tiger Bonzo był mniej aktywny w sieci. Jednak kilka dni temu na Youtube pojawił się filmik zatytułowany „Tiger Bonzo Uniwersum”, co przypomniało użytkownikom o youtuberze.

