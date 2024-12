Kardynał Dziwisz odpowiada na zarzuty. „Kłamliwe pomówienia”

Z doniesień Onetu wynika, że kardynał Stanisław Dziwisz ma zostać przesłuchany przez Państwową Komisję ds. przeciwdziałania pedofili.

Kardynał Dziwisz zostanie przesłuchany?

Były sekretarz Jana Pawła II ma zostać wezwany na przesłuchanie w związku ze sprawą, która sięga lat 70. Dziennikarze dotarli do pisma z 2021 roku, z którego wynika że pokrzywdzony mężczyzna miał zostać zaproszony przez jednego z księży na imprezę z udziałem kilku duchownych z archidiecezji krakowskiej.

Podczas spotkania miał zostać wykorzystany przez kilku księży. Stwierdził, że po latach dowiedział się, że w imprezie uczestniczył właśnie kardynał Stanisław Dziwisz.

Stanisław Dziwisz ostro odpowiada na zarzuty

W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną kardynał ostro odniósł się do medialnych doniesień. Stanisław Dziwisz podkreślił, że „są to pomówienia, które nie mają nic wspólnego z prawdą”. Zapewnił, że „nigdy nie miał żadnego kontaktu ani z żadną grupą księży, którzy mieli się zachowywać tak, jak to zostało opisane przez Onet ani z poszkodowanym, o którym jest mowa”. Duchowny zaznaczył, że „cała sprawa jest nie tylko kłamliwa, ale też głęboko obrażająca i przede wszystkim bezpodstawna”.

Do sprawy odniosła się także szefowa Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Karolina Bućko przyznała, że jest zaskoczona tym, skąd dziennikarze mają tak szczegółowe informacje w tej sprawie. – Nie mogę potwierdzić ich prawdziwości. Natomiast, jeżeli takie postępowanie toczyło się w prokuraturze i sprawa uległa przedawnieniu, to taka sprawa z urzędu trafia do naszej komisji i z całą pewnością będzie się u nas toczyć – wyjaśniła.

Przy okazji szefowa komisji zaznaczyła, że postępowanie toczy się w sprawie a nie przeciwko kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi.

