Referendum przeciw Hannie Zdanowskiej. Chcą odwołać prezydent Łodzi

Tym razem za akcją stoją „LDZ Zmotoryzowani Łodzianie” – popularna grupa na Facebooku zrzeszająca kierowców i mieszkańców miasta niezadowolonych z polityki Zdanowskiej.

Kim są „LDZ Zmotoryzowani Łodzianie”?

Grupa krytykuje działania władz miasta, wpisując się często w populistyczne postulaty mieszkańców. Skrytykowała m.in. wprowadzanie buspasów kosztem jezdni dla samochodów, ograniczanie ruchu samochodowego w centrum miasta, wprowadzanie ograniczeń prędkości czy uruchamianie fotoradarów i systemów RedLight, które mają zapobiegać wypadkom.

Zwracają też uwagę na potknięcia miejskich władz: brak skutecznych rozwiązań infrastrukturalnych, opóźniające się remonty, źle wykonane inwestycje, chaos komunikacyjny i informacyjny w mieście. Grupa ma 80 tys. obserwujących na Facebooku. Profil ten stał się rozpoznawalny dzięki publikacji zdjęć i nagrań przedstawiających toyotę scion „zabetonowaną” podczas remontu ul. Legionów w listopadzie 2023 roku.

Zarzuty wobec Hanny Zdanowskiej

Według „Zmotoryzowanych” prezydent Łodzi odpowiada za chaos komunikacyjny, zadłużenie miasta oraz zaniedbaną infrastrukturę. Oskarżają Zdanowską także o „rujnujące podwyżki” cen biletów komunikacji miejskiej oraz brak dialogu z mieszkańcami.

„10 stycznia 2025 r. formalnie można rozpocząć procedurę zmierzającą do przeprowadzenia referendum” – ogłosili na swoim profilu. Lider grupy, Jarosław Kostrzewa, zapowiada półroczny okres przygotowawczy na konsultacje z mieszkańcami i dopracowanie strategii.

Zgodnie z przepisami, aby referendum doszło do skutku, inicjatorzy muszą zebrać podpisy co najmniej 10% uprawnionych do głosowania łodzian – około 50 tysięcy osób. Samo referendum wymaga frekwencji przekraczającej 145 tysięcy głosujących, aby było ważne.

Polityczne spekulacje

Niektórzy krytycy „Zmotoryzowanych” sugerują ich powiązania z Konfederacją lub PiS. Ma to związek z promocją niektórych polityków tych frakcji na profilu FB. Sami „Zmotoryzowani” zaprzeczają, twierdząc, że grupa jest niezależna, a ewentualnym następcą Zdanowskiej powinien zostać ktoś z doświadczeniem w zarządzaniu biznesem.

Magistrat w obronie Zdanowskiej

Władze miasta podkreślają, że referendum to narzędzie demokracji, ale ostatnie wybory samorządowe dały Zdanowskiej silny mandat społeczny. W 2024 roku wygrała je w pierwszej turze z poparciem 59,3%.

Najgłośniejsza wcześniejsza inicjatywa miała miejsce w 2021 roku, kiedy Agnieszka Wojciechowska van Heukelom podjęła próbę zorganizowania referendum. Jej zarzuty obejmowały nepotyzm i niejasne rozliczenia kampanii wyborczych Zdanowskiej. Ostatecznie akcja również zakończyła się niepowodzeniem z powodu braku wystarczającego poparcia mieszkańców.

Pomimo krytyki Hanna Zdanowska utrzymuje silne poparcie wśród mieszkańców. Referendum może jednak stać się okazją do publicznej debaty na temat przyszłości miasta i jego zarządzania.

Czytaj też:

Mniej ograniczeń, więcej narzędzi. Zakończył się Europejski Kongres MŚPCzytaj też:

Jeden z prezydentów miast zarobił więcej niż Duda i Morawiecki. Odchodzi z urzędu