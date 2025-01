Warszawa w żałobie: 14-latek zginął na przejściu dla pieszych, kierowca busa usłyszał zarzuty

Postawiono zarzuty kierowcy, który w piątek doprowadził do wypadku, w którym zginął 14-letni chłopiec. Śledczy oskarżają go o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca zdarzenia, niezastosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Do tragicznego wypadku doszło 3 stycznia 2025 roku, około godziny 17:15, na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza w Warszawie. Kierowca busa potrącił 14-letniego chłopca na oznakowanym przejściu dla pieszych. Przejście to nie było wyposażone w sygnalizację świetlną „Ze smutkiem musimy potwierdzić, że ofiara wczorajszego śmiertelnego potrącenia to 14-letni chłopiec” – powiedział podkomisarz Jacek Wiśniewski w rozmowie z Polsat News. Policja zatrzymuje podejrzanego Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Według świadków kierowca poruszał się jasnym busem. Apelowano o pomoc do mieszkańców oraz kierowców posiadających nagrania z kamer samochodowych. Dzięki tym działaniom, w sobotę, 4 stycznia, udało się zatrzymać 43-letniego mężczyznę. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, w chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy – badanie wykazało obecność blisko 2 promili alkoholu w jego organizmie. To jednak nie przesądza, w jakim stanie kierowca był w momencie wypadku. „Czynności w toku” – napisano w komunikacie policyjnym. Zatrzymany przyznał się do winy i usłyszał zarzuty: Spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.



Ucieczki z miejsca zdarzenia.



