Wracają do nas choroby, o których zapomnieliśmy

Od przyszłego roku farmaceuci będą mogli wystawiać recepty refundowane na szczepionki. Jakich zmian jeszcze oczekuje środowisko?

Refundowane usługi

– Jeżeli chodzi o szczepienia ochronne dla dorosłych, mamy dosyć mocno określone cele, przedstawiliśmy je już ministerstwu. Po pierwsze, musimy zadbać, aby usługi wszystkich szczepień wykonywanych w aptekach jako szczepienia zalecane dla dorosłych były refundowane. To jest pewna bariera, z którą powinniśmy walczyć. To nie jest duży koszt systemowy, bo usługę szczepienia wyceniono na ok. 33 zł, natomiast uważam, że dla pacjentów dorosłych niezależnie od wieku szczepienie przeciw np. grypie powinno być bezpłatne, jako podanie. Pacjent przychodzi do aptecznego punktu szczepień i powinien je otrzymać bezpłatnie. Nie jako produkt, ale też jako usługę – mówi dr n. farm. Mikołaj Konstanty, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Jak podkreśla, ważne jest też umożliwienie wyjścia farmaceutów z aptek ze szczepieniami.

Mobilne punkty szczepień

Rozwiązaniem byłyby mobilne punkty szczepień. – Na usta się ciśnie, żeby „uwolnić” farmaceutów, pozwolić na to, żeby mogli taki mobilny punkt szczepień zorganizować, za niego odpowiadać i po prostu pójść do DPS-u, ZOL-u, szkoły czy innego miejsca. Chcielibyśmy również mieć wpływ czy możliwość poszerzenia kręgu osób szczepionych, jeżeli chodzi o młodzież. Mamy np. sprawę HPV – uważamy, że farmaceuci mogliby brać udział w programach profilaktycznych dotyczących HPV, przychodzić jako edukator do szkoły i również wykonać szczepienia, ale to także wiąże się z obniżeniem wieku pacjentów szczepionych w aptekach.

