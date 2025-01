Zaginęła 17-letnia Roksana. Dramatyczny apel matki i tajemnicze okoliczności

Dziewczyna opuściła dom rodzinny, kierując się na zajęcia w szkole, jednak nigdy tam nie dotarła. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z bliskimi, co wzbudziło ogromny niepokój rodziny i znajomych.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Pieniężnie, w województwie warmińsko-mazurskim. W sobotę, 11 stycznia, Roksana miała udać się na zajęcia w szkole branżowej, gdzie uczy się zaocznie na kierunku technik żywienia. Niestety, od tego momentu nie ma żadnych informacji o miejscu jej pobytu.

Rodzina przeżywa trudne chwile

Matka nastolatki w rozmowie z mediami podkreśla, że zaginięcie córki jest dla rodziny niezwykle bolesnym doświadczeniem. Zaznaczyła, że Roksana zawsze była bardzo pomocna i opiekuńcza wobec rodzeństwa, dziadków i rodziców. – Mam nadzieję, że policja szybko sprawę wyjaśni – podkreśliła.

Okoliczności jej zniknięcia są jednak niejasne. Według informacji przekazanych przez znajomych Roksany, widziano ją ostatni raz w Braniewie, gdy wsiadała z kimś do samochodu. Od tamtej pory jej telefon jest wyłączony, co dodatkowo zwiększa niepokój bliskich. – Może wpadła w złe towarzystwo – dodała matka zaginionej.

Apel matki i działania policji

Matka nastolatki wystosowała poruszające wezwanie do córki, licząc, że może ono dotrzeć do Roksany. – Roksanko, daj znać co się z tobą dzieje – zaapelowała.

Sprawą zajęła się Komenda Powiatowa Policji w Braniewie, która prowadzi intensywne poszukiwania dziewczyny. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Roksany Czechowskiej, o pilny kontakt.

Policja udostępniła również zdjęcie oraz rysopis zaginionej. Roksana ma 165 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, długie blond włosy i niebieskie oczy. Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu jej losów proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji, numerem alarmowym 112 lub dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Braniewie pod numerem telefonu 47 734 32 00.

