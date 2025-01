– Dziękuję za zrozumienie. To zajęło kilka lat. Jest oczywista potrzeba polskich rodzin, aby pochować swoich bliskich, którzy są ofiarami zbrodni wołyńskiej. To, że potrafimy się w tej kwestii porozumieć, to jest wielki przełom. Jestem wdzięczny, że znaleźliście w swoich sercach miejsce na tą sprawę, bo wiem, ile macie na głowie – podkreślił Donald Tusk po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie.

Wkrótce więcej informacji