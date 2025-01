Tusk po spotkaniu z Zełenskim. Padła ważna deklaracja

– Dziękuję, przyjacielu – tymi słowami Donald Tusk zwrócił się do Wołodymyra Zełenskiego podczas konferencji prasowej po rozmowach, które odbyły się w Warszawie.

Tusk spotkał się z Zełenskim. O czym rozmawiali?

Premier podkreślił, że zarówno dla Ukrainy, jaki dla Polski jest to bardzo ważny moment. – To potwierdzenie pięknej, dramatycznej, wymagającej odwagi, poświęcenia i wyobraźni, drogi Ukrainy do wspólnoty – powiedział szef polskiego rządu. – Dzisiaj Polska i Ukraina potwierdzają, że jednym z kluczowych warunków finału historycznej drogi jest możliwie najbliższa współpraca. Współpraca, która bazuje na przyjaźni, wspólnych doświadczeniach, wspólnych przyjaźniach i wspólnych wrogach – dodał.

Donald Tusk zapewnił Wołodymyra Zełenskiego, że Ukraina może liczyć na polskie wsparcie oraz pomoc. – Moim zadaniem jest także, aby cała UE wsparła Ukrainę w obronie przeciwko brutalnej agresji Rosji – zadeklarował.

W opinii premiera „Ukraina niepodległa, suwerenna, sama decydująca o swoich losach, to jest nie tylko oczywista sprawiedliwość dziejowa, ale to jest też bezdyskusyjnie warunek bezpieczeństwa Polski i całej Europy”.

– Jeśli Polacy od pierwszych dni tej wojny pomagają Ukrainie jak potrafią najlepiej, to nie tylko dlatego, że racja jest po naszej stronie i jest moralnym obowiązkiem wspierać każdego, kto bada ofiarą brutalnego, nieuzasadnionego ataku, ale tym trwałym powodem naszej współpracy jest także poczucie wzajemnych interesów – tłumaczył szef rządu.

Tusk spotkał się z Zełenskim. Padła ważna deklaracja

Donald Tusk zapowiedział również, że polska prezydencja w UE przełamie impas, jaki był widoczny w ostatnich miesiącach w kwestii procesu akcesyjnego Ukrainy. – Będziemy pracowali wspólnie z Ukrainą i naszymi partnerami europejskimi i to bezwarunkowo nad przyspieszeniem procedur tak, jak to tylko możliwe – podsumował.

Premier zapewnił, że jego rząd nie powtórzy błędów poprzedników. – Będziemy starali się patrzeć w przyszłość, rozumiejąc i szanując historię i będziemy działali konkretnie, tu i teraz, na rzecz interesów Polski i Ukrainy i będziemy szukali tego, co wspólne. Nie jest to takie trudne, żeby znaleźć tę wspólną przestrzeń interesów i wartości, które łączą Polskę i Ukrainę – zaznaczył.

Tusk o odbudowie Ukrainy po wojnie

W swoim wystąpieniu Donald Tusk wyjaśnił, że w trakcie spotkania w Warszawie poruszono również temat odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. – Rozmawialiśmy bardzo otwarcie o tym, co w przyszłości, bo przecież ta wojna zakończy się dobrze dla Ukrainy i dla całej wspólnoty Zachodu, chociaż ciągle nie znamy scenariusza na najbliższe dni i tygodnie. Głęboko wierzymy w to, że agresja się nie uda i agresor nie będzie zwycięzcą i wtedy będziemy znowu rozmawiali językiem pełnym empatii, ale także językiem konkretów i interesów – wyjaśnił szef polskiego rządu.

Z kolei Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce za to, że „od pierwszego dnia rosyjskiej agresji Ukraina może liczyć na nasz kraj”. – Dziękuję za wsparcia dla Ukraińców, którzy tu przybyli. Im szybciej Ukraina zostanie członkiem Unii Europejskiej i NATO, tym szybciej wszyscy będziemy wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa – stwierdził.

