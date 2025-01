USA nakładają restrykcje na Polskę. Jest reakcja resortu

Mowa o mikroprocesorach GPU, kluczowych dla rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Wprowadzenie restrykcji oznacza, że Polska nie jest traktowana jako „kluczowy sojusznik” Stanów Zjednoczonych, co może mieć poważne konsekwencje dla polskiej gospodarki i potencjału technologicznego. Co istotne, ograniczenia te nie obejmują krajów Europy Zachodniej, Kanady ani Australii, co dodatkowo podkreśla asymetrię w relacjach między Waszyngtonem a Warszawą.

Restrykcje USA. Reakcja Ministerstwa Cyfryzacji

Jak poinformowała Wirtualna Polska, Ministerstwo Cyfryzacji natychmiast zareagowało na decyzję Stanów Zjednoczonych, wyrażając swoje niezadowolenie i zapowiadając kroki dyplomatyczne.

„Decyzja administracji Stanów Zjednoczonych jest dla nas niezrozumiała i nie opiera się na żadnych merytorycznych przesłankach. Temat nie był wcześniej konsultowany na żadnym etapie” – przekazało ministerstwo w oficjalnym stanowisku, na które powołuje się Wirtualna Polska.

Ministerstwo zwróciło się do ministra spraw zagranicznych o podjęcie pilnych działań mających na celu renegocjację zasad eksportu mikroprocesorów. Marek Gieorgica, dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji, wyraził nadzieję na solidarność w tej sprawie wśród państw Unii Europejskiej. Podkreślił, że „wszystkie państwa UE powinny być traktowane przez USA w ten sam sposób”.

Rozmowy z Komisją Europejską

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji już w tym tygodniu przeprowadzili rozmowy z Komisją Europejską, w których podkreślili wagę równego traktowania krajów członkowskich przez partnerów międzynarodowych. Minister Cyfryzacji zwróci się również do komisarz Henny Virkkunen z prośbą o podjęcie zdecydowanych kroków na szczeblu unijnym w tej sprawie.

Znaczenie chipów dla polskiej gospodarki

Decyzja Stanów Zjednoczonych może mieć daleko idące konsekwencje dla rozwoju technologicznego Polski, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji, big data oraz przetwarzania w chmurze. Mikroprocesory typu GPU są kluczowe dla zaawansowanych obliczeń w tych dziedzinach. Ograniczenie dostępu do tych technologii może utrudnić polskim firmom konkurowanie na globalnym rynku.

Według danych z raportu PARP polska branża IT stanowi około 8% PKB kraju, a rozwój AI jest jednym z jej kluczowych priorytetów. Wprowadzenie restrykcji importowych może więc zahamować dynamikę tego sektora i ograniczyć możliwości innowacyjne.

