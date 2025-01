Profanacja krzyża na Śląsku. Policja prosi o pomoc

W nocy z 14 na 15 stycznia nieznani sprawcy dokonali aktu wandalizmu na cmentarzu parafialnym parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Tychach-Cielmicach.

Profanacja na Śląsku. Będzie modlitwa wynagradzająca

Ks. Piotr Wojszczyk przekazał, że zdewastowany został krzyż oraz figura Jezusa Chrystusa. – Dokonano profanacji cmentarnego, dębowego krzyża i zniszczono figurę Jezusa poprzez. Podstawa krzyża została uszkodzona, najprawdopodobniej za pomocą siekiery. Z kolei od korpusu figury odpiłowano ręce, a następnie rozbito tułów i inne elementy – wyliczał.

Sprawcy wyrzucili fragmenty rzeźby do pobliskiego kontenera na śmieci.

Proboszcz z parafii Jana Chrzciciela zapowiedział, że w niedzielę 19 stycznia podczas każdej mszy świętej będzie odmawiana specjalna modlitwa wynagradzająca, ponieważ „dewastacja krzyża jest aktem bluźnierstwa”.

Wierni będą się także modlić o nawrócenie sprawców. – Będziemy również prosili Boga, aby przemienił serca i umysły wielu w naszej ojczyźnie, a nam wszystkim dał łaskę wierności Jemu i Kościołowi świętemu, odwagi w obronie tego co święte, w poszanowaniu znaków i symboli religijnych – podkreślił ks. Piotr Wojszczyk.

Profanacja krzyża. Policja prosi o pomoc

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajęła się Komenda Miejska Policji w Tychach. Funkcjonariusze zwrócili się z prośbą o kontakt do świadków zdarzenia lub osób, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców chuligańskiego wybryku.

Sprawą zajęli się również radni z rady osiedla Cielmice. „Apelujemy do świadków zdarzenia lub osób, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy, o kontakt z policją. Każda informacja może okazać się cenna. Nie pozwólmy, by takie czyny pozostały bez konsekwencji. Razem możemy przyczynić się do przywrócenia porządku i szacunku wobec miejsc pamięci i symboli religijnych” – napisano w komunikacie.

