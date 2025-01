Nowak odrzuciła ofertę PiS. Partia chce powtórzyć manewr z Nawrockim?

Wybory uzupełniające do Senatu w okręgu krakowskim budzą duże emocje. Kandydaci rywalizują o miejsce zwolnione przez Bogdana Klicha, który objął stanowisko chargé d’affaires Ambasady RP w USA.

Wybory uzupełniające bez Barbary Nowak

W wyborach do Senatu w 2023 roku Bogdan Klich z Koalicji Obywatelskiej zdobył aż 184 334 głosy, co stanowiło 71% poparcia w okręgu. Tak wysokie poparcie dla Klicha i KO to trudne wyzwanie dla Prawa i Sprawiedliwości. Partia postanowiła zastosować strategię poparcia „kandydata obywatelskiego”.

Jak ustalili reporterzy Interii, z zaproszenia do „obywatelskiego grona kandydatów” nie skorzystała Barbara Nowak, która dotychczas była wymieniana jako jedna z faworytek do senackiego fotela. Była małopolska kurator oświaty nie chciała startować bez szyldu Prawa i Sprawiedliwości. Jak wskazał poseł Łukasz Kmita, przewodniczący krakowskiego zarządu PiS, partia zdecydowała się poprzeć trzech kandydatów: Zbigniewa Cichonia, Michała Drewnickiego i Mateusza Małodzińskiego.

„KWW 'Dla Krakowa' będzie ściśle współpracował z Prawem i Sprawiedliwością oraz wszystkimi środowiskami prawicowymi. Komitet zdecyduje, kogo rekomendować na kandydata na senatora. Rozważane są trzy nazwiska” – wyjaśnił Kmita.

Celem strategii jest stworzenie „obywatelskiego” wizerunku kampanii, który jednak nie zrywa z tożsamością PiS. Kandydat ma przedstawić program obejmujący m.in. rozwój krakowskiego metra, wsparcie dla kampusu medycznego UJ w Prokocimiu, rozbudowę infrastruktury kolejowej oraz poprawę transportu publicznego.

Kandydaci opozycji: Koalicja Obywatelska i niezależni

Koalicja Obywatelska stawia na Monikę Piątkowską, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. To kandydatka, która wcześniej współpracowała z różnymi ugrupowaniami, w tym SLD, PSL i Polską 2050, co czyni ją potencjalnie atrakcyjną dla szerszego elektoratu. Kandydatura Piątkowskiej ma być wspierana w ramach Paktu Senackiego, choć ostateczna decyzja zależy od partnerów koalicyjnych.

Na starcie wyborczym pojawiają się także inne nazwiska: były polityk PO Bogusław Sonik, aktywista Łukasz Wantuch, Ewa Sładek z partii Razem oraz Gniewomir Rokosz-Kuczyński z Konfederacji Korony Polskiej.

Koalicja Obywatelska liczy na utrzymanie poparcia, które pozwoliło Klichowi na dominującą wygraną w 2023 roku. Monika Piątkowska, dzięki umiarkowanemu wizerunkowi, może skutecznie przemówić do centrowych wyborców.

Programy i wyzwania kampanii

Kraków to specyficzne miasto, gdzie mieszkańcy przywiązują dużą wagę do kwestii transportu, ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury. W obietnicach kandydatów przewijają się postulaty takie jak:

Budowa metra w Krakowie – temat podnoszony zarówno przez PiS, jak i opozycję.

– temat podnoszony zarówno przez PiS, jak i opozycję. Rozwój kolei i transportu publicznego.

Wsparcie dla kampusu medycznego UJ w Prokocimiu, co wpisuje się w większe inwestycje w sektorze edukacji i nauki.

Wyborcza dynamika: Frekwencja i strategia

Wyborcy w Krakowie tradycyjnie cechują się wysoką aktywnością polityczną, jednak wybory uzupełniające charakteryzują się niższą frekwencją. To może być czynnik decydujący o wyniku. Jak zauważył Łukasz Kmita, mobilizacja elektoratu może okazać się kluczowa dla sukcesu PiS.

Wybory 16 marca: Co nas czeka?

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o wyznaczeniu terminu wyborów na 16 marca oznacza, że kampania wyborcza nabiera tempa. W najbliższych tygodniach kluczowe będzie nie tylko prezentowanie programów, ale także efektywne zbieranie podpisów poparcia i prowadzenie aktywnej kampanii w terenie.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż prezydencki. Polacy mają zdecydowanego faworyta