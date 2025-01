Motorniczy pobity w Poznaniu. Wszystko nagrały kamery

Do opisywanego tutaj incydentu doszło w poniedziałek około godziny 22. Motorniczy tramwaju linii 10 zauważył na przystanku „Traugutta” niepokojącą scenę. Mężczyzna szarpał tam kobietę, która broniła się kopnięciami.

Poznań. Motorniczy uderzony przez agresywnego mężczyznę

Motorniczy postanowił zareagować i ruszył do agresora, próbując przemówić mu do rozsądku. Ten jednak swój gniew skierował ku mężczyźnie i ciosem w twarz znokautował motorniczego. Po chwili szarpiąca się para uciekła z miejsca zdarzenia.

Motorniczemu została udzielona pomoc. Trafił do szpitala, gdzie zaopatrzono go i zwolniono do domu ze względu na względnie dobry stan. Następnie policjanci zabezpieczyli monitoring z tramwaju i rozpoczęli ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia. Rozpoczęto też poszukiwania uczestników szarpaniny.

Poznań. Poszukiwania mężczyzny, który uderzył motorniczego

Policjanci zwrócili się do internautów o pomoc w zidentyfikowaniu kobiety i mężczyzny, którzy brali udział w zdarzeniu. Osoby, które mogą pomóc w śledztwie, proszone są o kontakt pod nr tel. 47 77 125 40 lub 47 77 125 11.

Policja zaznacza, że obraz zaprezentowany na nagraniu to lustrzane odbicie. Tramwaj jechał od strony Dębca w kierunku centrum Poznania, a przystanek znajduje się przed ulicą Hetmańską. W rzeczywistym obrazie ten przystanek powinien być po prawej stronie ekranu.

