Marta Frej: Dla seksistów i pracodawców kobieta po pięćdziesiątce „znika”

Paulina Socha-Jakubowska: W swojej artystycznej pracy opowiadasz historie kobiet. Masz czasem taką obawę, że one kiedyś się skończą, temat zostanie wyeksploatowany, że będzie już tak dobrze, jeżeli chodzi o nasze prawa, że już nie będziesz musiała publikować nowych, nośnych haseł na swoich pracach?

Marta Frej: Bardzo bym tego chciała, życzę tego sobie i wszystkim kobietom w Polsce, natomiast nie wierzę w to, że to zdarzy się za mojego życia. (…) Już ułożyłam sobie w głowie, że nie muszę być beneficjentką tych zmian.

Mogę ich nie dożyć, ale za to dożyją kobiety z następnych pokoleń. Zmiany światopoglądowo-prawne jak widać „dzieją się” bardzo powoli. Poza tym, kiedy dochodzi do zmian, natychmiast pojawiają się siły przeciwne, backlash. To widać w tej chwili bardzo mocno w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych.

Licho nie śpi. To jest praca, którą trzeba cały czas wykonywać.

Pamiętam, jak pojechałam kilka lat temu do Niemiec opowiadać o sytuacji związanej z zakazem aborcji, naszych prawach reprodukcyjnych, ich ciągłym naruszaniu (…). I kobiety w Niemczech były zszokowane opowieściami (…), do nich też dotarło, że to nie jest tak, że jak coś sobie wywalczyłyśmy, to tak będzie już zawsze.

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Zobacz fragment odcinka:

Zdarza się, że ktoś zaatakuje cię seksistowskim tekstem? Jesteś obiektem takich ataków?

Szczerze mówiąc od pewnego czasu mniej, ponieważ osiągnęłam wiek, w którym staję się niewidzialna dla mężczyzn o seksistowskim podejściu.

Dla seksisty kobieta po pięćdziesiątce znika. Albo nawet wcześniej.