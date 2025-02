Pod wędkarzami załamał się lód. Doszło do tragedii

W niedzielę 16 lutego na jeziorze w Liciszewach (województwo kujawsko-pomorskie) pod dwoma wędkarzami załamał się lód. „O godz. 15:35 do WOPR TORUŃ wpłynęło zgłoszenie z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy o załamaniu się tafli lodowej i wpadnięciu dwóch mężczyzn pod wodę na Jeziorze Liciszewskim (miejscowość Liciszewy)” – poinformowało WOPR Toruń na Facebooku.

Tragiczny wypadek dwóch wędkarzy. Załamał się lód

Do akcji ruszyli ratownicy z Grupy Interwencyjnej WOPR, a na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej i ratownicy Lipnowskiego WOPR. Pierwszy poszkodowany przebywał pod wodą ponad 30 minut, drugi został wyciągnięty po ok. 40 minutach. Podjęto reanimację, a następnie dwaj mężczyźni zostali przetransportowani do szpitali w Bydgoszczy. Byli w głębokiej hipotermii. „Pamiętajcie – lód NIGDY nie jest w 100% bezpieczny! Nie ryzykujcie swojego zdrowia i życia!” – podkreśliło WOPR Toruń w mediach społecznościowych.

Niestety, sprawa ma tragiczny finał. – Na Jeziorze Liciszewskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Pod dwoma mężczyznami, którzy znajdowali się w odległości około 50 metrów od brzegu, załamał się lód. Na miejsce skierowano ratowników, którzy wyłowili 49-letniego i 54-latka spod lodu. Zostali przetransportowani do szpitali. Niestety, obaj zmarli – przekazał młodszy aspirant Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, którego słowa cytuje tvn24.pl. – Prowadzimy postępowanie, które wyjaśni okoliczności tego tragicznego zdarzenia – dodał.

Jak podał wspomniany portal, to nie była jedyna niebezpieczna sytuacja, które miało miejsce w ostatnich dniach. Do groźnego zdarzenia doszło również w Wąbrzeźnie, gdzie do przerębla wpadł 14-latek. Dziecko zostało w porę wyciągnięte z wody przez osoby postronne.

