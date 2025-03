Jak śpisz, tak żyjesz. Oto najlepsze i najgorsze pozycje do spania

Wybór odpowiedniego ułożenia ciała podczas snu może przynieść liczne korzyści zdrowotne, podczas gdy niewłaściwa pozycja może prowadzić do różnych dolegliwości. W jakiej więc pozycji spać najlepiej?

Najlepsza pozycja do spania ?

Nie istnieje uniwersalna odpowiedź na pytanie o najlepszą pozycję do spania, ponieważ zależy to od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia każdej osoby. Jednak eksperci ds. snu są zgodni, że spanie na boku lub na plecach jest korzystniejsze dla zdrowia niż spanie na brzuchu.

Badanie opublikowane w „Nature and Science of Sleep” w 2022 roku wykazało, że przeciętny człowiek zmienia pozycję snu od 10 do 30 razy w ciągu nocy. W eksperymencie przeprowadzonym na grupie 664 osób stwierdzono, że około 54% czasu badani spędzali na boku, 37% na plecach i 7% na brzuchu. Częściej pozycję zmieniali mężczyźni, zwłaszcza poniżej 35. roku życia.

Spanie na boku. Lewy czy prawy?

Wybór między lewym a prawym bokiem ma istotne znaczenie dla zdrowia. Spanie na lewym boku jest szczególnie polecane osobom z refluksem żołądkowo-przełykowym, ponieważ taka pozycja zmniejsza cofanie się treści żołądkowej do przełyku, łagodząc objawy choroby. Natomiast spanie na prawym boku może nasilać objawy refluksu i prowadzić do zgagi.

Spanie na lewym boku wspomaga również pracę serca, ponieważ aorta wygina się w lewą stronę, co ułatwia przepływ krwi. Jednak u osób z niewydolnością serca zauważono skłonność do spania na prawym boku, co może być mechanizmem obronnym organizmu zmniejszającym obciążenie serca.

Spanie na plecach. Zalety i wady

Spanie na plecach jest uważane za jedną z najlepszych pozycji, ponieważ wspiera kręgosłup, pomaga zapobiegać bólom szyi i pleców oraz redukuje ryzyko zgagi. Jednak nie jest to pozycja zalecana dla osób z bezdechem sennym, astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), ponieważ może powodować spłycenie oddechu lub jego nagłą utratę.

Spanie na brzuchu. Czy to dobry wybór?

Spanie na brzuchu jest uważane za najgorszą pozycję do spania. Może prowadzić do nadmiernego napięcia mięśni oraz bólu szyi i pleców. U osób z jaskrą zwiększa się ciśnienie wewnątrzgałkowe, co może przyspieszyć rozwój choroby i uszkodzenie nerwu wzrokowego.

Dodatkowo spanie na brzuchu sprzyja powstawaniu zmarszczek sennych i przyspiesza oznaki starzenia, ponieważ twarz jest stale dociskana do poduszki.

Pozycja snu a bezdech senny

Pozycja podczas snu ma istotny wpływ na występowanie objawów bezdechu sennego. Spanie na plecach może nasilać objawy, ponieważ język i tkanki miękkie mogą opadać do tyłu, blokując drogi oddechowe. Z kolei spanie na boku, zwłaszcza na prawym, może zmniejszać częstotliwość obturacyjnych zdarzeń oddechowych u pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią choroby.

Spanie na plecach może utrudniać przepływ krwi, zwłaszcza u osób z żylakami czy zespołem żyły głównej dolnej (częste u kobiet w ciąży). Spanie na lewym boku poprawia krążenie krwi i zmniejsza obrzęki nóg.

Pozycja snu a ciąża

Kobietom w ciąży zaleca się spanie na lewym boku, ponieważ poprawia to przepływ krwi do płodu, macicy i nerek oraz pomaga zmniejszyć nacisk na wątrobę. Specjalne poduszki ciążowe mogą poprawić komfort snu.

