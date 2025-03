Pomarańczowe niebo nad Polską lub czerwony zachód słońca. Czeka nas niecodzienne zjawisko

W najbliższych dniach wiatr szalejący nad Saharą uniesie w powietrze ziarenka piasku, które będą przemierzać Europę. Według najnowszych przewidywań Centrum Prognozowania Pyłu w Barcelonie powinien on dotrzeć do Polski w sobotę 22 marca około południa i utrzymywać się co najmniej do poniedziałku. Na razie nie są dostępne rokowania na kolejne godziny.

Nawiewanie pyłu saharyjskiego nad nasz kontynent jest zjawiskiem cyklicznym i nie należy się go obawiać. Zdarza się to bowiem nawet kilka razy w roku. Pył znad Sahary pojawia się również coraz częściej w Polsce, między innymi za sprawą zmian klimatu, przez które do naszego kraju napływa coraz częściej ciepłe powietrze z południa. Ostatnio saharyjski pył zawitał do Polski całkiem niedawno, bo na początku marca.

Saharyjski pył dotrze do Polski. Wiadomo, kiedy się spodziewać piasku znad Sahary

Wcześniej piasku znad Sahary mogliśmy z kolei doświadczyć w czerwcu ubiegłego roku. Teraz charakterystyczny osad znowu pokryje m.in. okna, parapety, czy samochody, co dla niektórych może być odrobinę irytujące. Piasek znad Sahary spowoduje również zmętnienie nieba, a wschody i zachody słońca przybiorą bardziej pomarańczowy lub czerwony kolor. Pył saharyjski osiągając gęsto zaludnione obszary, może też pogorszyć jakość powietrza.

Piasek znad Sahary u niektórych osób może powodować problemy alergiczne oraz u astmatyków. Część ludzi może doświadczyć podrażnień oczu, gardła i skóry, a także trudności z oddychaniem. Pył saharyjski może również zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. Z kolei w przypadku paneli słonecznych zmniejsza ich wydajność. Piasek znad Sahary może także zmniejszać widoczność, co ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

