Groźna bakteria w szpitalu w Jaśle. O krok od masowego zakażenia

Obecność bakterii nie została wykryta przypadkowo. Jak wyjaśniła dyrektor szpitala, Beata Trzop, zanieczyszczenie wodociągu wykryto w trakcie standardowej kontroli jakości wody. Takie badania przeprowadzane są w placówce co pół roku.

– Z pryszniców nie mogą korzystać pacjenci z obniżoną odpornością – poinformowała szefowa szpitala, podkreślając powagę sytuacji.

Podkarpacie. Legionella w szpitalu w Jaśle. Sanepid podał szczegóły

Według informacji przekazanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, próbka, w której stwierdzono ponadnormatywne stężenie bakterii, pochodziła z instalacji ciepłej wody i została pobrana 24 marca.

Legionella rozwija się najczęściej w środowisku ciepłej wody – szczególnie w temperaturach między 20 a 50°C – co czyni systemy wodne w szpitalach i hotelach potencjalnie niebezpiecznymi rezerwuarami.

Tymczasowe ograniczenia. W szpitalu bez kąpieli

W obliczu zagrożenia zakażeniem szpital niezwłocznie podjął działania.

– Dokonaliśmy czyszczenia instalacji sieci wody ciepłej, prowadzona jest dezynfekcja termiczna całej instalacji, dodatkowo wymieniono część perlatorów, zdjęliśmy słuchawki prysznicowe, żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia – wyliczała Beata Trzop w rozmowie z Polsat News.

Najbardziej narażone na skutki zakażenia grupy pacjentów zostały objęte specjalnym reżimem higienicznym.

– Z pryszniców nie mogą korzystać pacjenci z obniżoną odpornością, zalecenie dotyczy również bloku operacyjnego, oddziału anestezjologicznego, intensywnej terapii i noworodków. Tutaj stosujemy inny sposób higieny, np. chusteczki nawilżane – dodała dyrektor.

W przypadku pozostałych oddziałów dostęp do wody użytkowej został zachowany, ale z ograniczeniami. Prysznice pozbawiono słuchawek, by uniknąć wdychania pary wodnej, w której mogą znajdować się groźne drobnoustroje.

Czym jest Legionella i jak się jej ustrzec?

Legionella to bakteria występująca naturalnie w środowisku wodnym, ale jej namnażanie się w instalacjach wodnych może prowadzić do zakażeń u ludzi. Najgroźniejszą formą choroby wywoływanej przez tę bakterię jest legionelloza, czyli ostra choroba płuc przypominająca zapalenie płuc, o często ciężkim przebiegu. Do zakażenia dochodzi poprzez wdychanie aerozolu wodnego, nie przez picie wody.

Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w 2023 roku w Polsce odnotowano 297 przypadków legionellozy. Najwięcej przypadków występuje latem, kiedy wzrasta temperatura wody w instalacjach i dochodzi do jej stagnacji.

W sierpniu 2023 r. o ogólnopolskim zagrożeniu legionellą było głośno po serii zakażeń w Rzeszowie i okolicznych miejscowościach – łącznie zachorowało wówczas ponad 160 osób, a kilkanaście zmarło. Wówczas również podejrzewano wodociągi jako źródło zakażenia.

Kolejne badania i oczekiwanie na wyniki

Aby ocenić skuteczność podjętych środków zaradczych, zaplanowano dodatkowe badania jakości wody. Sanepid poinformował, że nowe próbki zostaną pobrane w piątek, 4 kwietnia.

– Wyniki badań mają zostać przedstawione w ciągu 10 dni – podał sanepid.

Do tego czasu szpital kontynuuje stosowanie środków ostrożności i dezynfekcji, monitorując sytuację na bieżąco. Władze szpitala zapewniają, że zdrowie pacjentów pozostaje priorytetem, a wszelkie procedury są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.