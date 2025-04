Przełożono obchody 1000-lecia Królestwa Polskiego. Znamy nowy termin

We wtorek 22 kwietnia Donald Tusk napisał na platformie X o przełożeniu obchodów 1000-lecia Korony Polskiej w stolicy. Odbędą się one później z powodu żałoby po śmierci papieża Franciszka.

Warszawa. Przełożone obchody 1000-lecia Korony Polskiej

„W związku z ogłoszeniem przez Pana Prezydenta żałoby warszawskie obchody 1000-lecia Korony Polskiej, w tym koncert i pokaz dronów, odbędą się w najbliższą niedzielę, a nie, jak planowano, w sobotę. Do zobaczenia!” – czytamy na profilu premiera na X.

Planowane na 26 kwietnia obchody odbędą się więc 27 kwietnia.

Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że dzień pogrzebu papieża Franciszka będzie w Polsce dniem żałoby narodowej. Poinformował o tym we wtorek 22 kwietnia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Wojciech Kolarski. Zaznaczał przy tym, że rozporządzenie w tej kwestii wymagać będzie jeszcze kontrasygnaty premiera, dlatego przekazano go do KPRM.

– W związku ze śmiercią Ojca Świętego, prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, aby dzień pogrzebu — 26 kwietnia — ogłosić dniem żałoby narodowej – przekazał Kolarski na briefingu prasowym. Nie wspomniał o tym, że na ten sam dzień planowane były od kilku miesięcy huczne obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na Króla Polski. Nie poruszył tej kwestii również Donald Tusk, ograniczając się w swoim komunikacie do podania nowej daty.

1000 lat Królestwa Polskiego

W lipcu ubiegłego roku Sejm przyjął uchwałę zgodnie z którą 2025 rok jest Rokiem Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów Polski w Gnieźnie. 18 kwietnia minęło bowiem równe 1000 lat od koronacji pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego.

Na upamiętnienie tego wydarzenia zdecydował się nie tylko rząd. 12 kwietnia odbył się Marsz Tysiąclecia Królestwa Polskiego, organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. – Organizujemy społeczne obchody tej rocznicy. Ich kulminacją będzie marsz patriotów. Zachęcamy do wzięcia biało-czerwonych flag i wzięcia udziału w marszu 12 kwietnia – mówił przed tym wydarzeniem prezes PiS Jarosław Kaczyński.

