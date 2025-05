ChatGPT ocenił kandydatów na prezydenta. Wyniki są zaskakujące

Już w niedzielę Polacy pójdą do urn, by wybrać jednego z 13 kandydatów na prezydenta RP. Wybór głowy państwa to nie tylko kwestia sympatii politycznych. To przede wszystkim strategiczna decyzja, w której każdy powinien brać pod uwagę dopasowanie do własnych potrzeb społeczno-gospodarczych, geopolitycznych i ustrojowych.

Ponieważ oddzielenie emocji od zimnej kalkulacji bywa trudne, postanowiliśmy poprosić sztuczną inteligencję o pomoc w wyborze optymalnego kandydata. Wynik analizy jest zaskakujący. Kto wygra wybory 2025? ChatGPT wskazał najlepszego kandydata Wybór padł na ChatGPT jako najbardziej rozpowszechniony model językowy sztucznej inteligencji, który obecnie dostępny jest na rynku. Analiza kandydatów została przeprowadzona w oparciu o dziewięć strategicznych kryteriów, które tworzą fundament matrycy decyzyjnej, którą powinien kierować się wyborca. Narzędzie posłużyło do porównania 13 kandydatów w sposób systematyczny, bazując na istotnych cechach pożądanych u przyszłego prezydenta. Każdemu z kryteriów, na podstawie dostępnych w internecie danych, ChatGPT przyporządkował wagę w skali od 1 do 5. Następnie każdemu kandydatowi przypisał ocenę (również w skali 1–5) za każde kryterium. W kolejnym kroku Chat przemnożył wyniki przez wagi i sumował, co pozwoliło ustalić, który kandydat wg sztucznej inteligencji byłby najlepszym wyborem. Kryteria oceny Stabilność ustrojowa – rozumiana jako poszanowanie Konstytucji, umiejętność mediacji i zakorzenienie w instytucjach państwa.



Doświadczenie instytucyjne – obejmujące praktykę w administracji publicznej, legislacji i dyplomacji.



Wiarygodność międzynarodowa – odnosząca się do pozycji kandydata w relacjach z UE, NATO i partnerami światowymi.



Polityka bezpieczeństwa – oceniająca stosunek do armii, zagrożeń hybrydowych i gotowość do wzmacniania struktur obronnych.



Gospodarka i innowacje – obejmujące rozwój, przedsiębiorczość, cyfryzację oraz umiejętność budowania konkurencyjności.



Polityka klimatyczna – uwzględniająca transformację energetyczną, rozwój źródeł odnawialnych i atomu, a także zgodność z unijnym pakietem „Fit for 55”.



Spójność społeczna – dotycząca walki z wykluczeniem, przeciwdziałania polaryzacji i promowania równości obywatelskiej.



Komunikacja – ważna dla budowy wspólnoty, legitymizacji decyzji i prowadzenia otwartego dialogu.



Etyka publiczna i zaufanie – definiowana jako transparentność działań, brak skandali i zgodność słów z czynami.

Co warto zaznaczyć, opracowana matryca umożliwia dokonanie wyboru nie na podstawie emocji czy medialnego szumu, lecz w oparciu o mierzalne i racjonalne przesłanki. Co jeszcze ważniejsze, każdy może skorzystać z niej samodzielnie, nadając powyższym kryteriom własne priorytety, a następnie je punktując. Wyniki analizy przeprowadzonej przez ChatGPT mocno zaskakują. Miejsce 1. Lider w matrycy Najwyższą sumę punktów – 42 – uzyskał Rafał Trzaskowski. Jego profil odpowiada niemal w pełni wizji prezydenta, który zapewni zarówno stabilność państwową, jak i rozwój w kluczowych obszarach. ChatGPT szczególnie wysoko ocenił jego doświadczenie (5), wiarygodność międzynarodową (5), podejście do bezpieczeństwa narodowego (5), spójność społeczną (5), komunikację (5) oraz etykę publiczną (5). Zdaniem SI to kandydat, który „wyróżnia się doświadczeniem, wiarygodnością międzynarodową oraz etyką publiczną”. Warto zauważyć, że program polityczny uzyskał ocenę 4, a polityka klimatyczna również nie została oceniona najwyżej. Jednak bilans punktowy jasno wskazuje, że Trzaskowski jest najbliżej wzorca prezydenta na miarę wyzwań 2025 roku. Silne zaplecze lewicy Drugą lokatę w praktycznym ujęciu, zdaniem SI, zajmuje Adrian Zandberg z wynikiem 40 punktów. Jego program polityczny uzyskał maksymalną ocenę 5, podobnie jak polityka klimatyczna, spójność społeczna i etyka publiczna. Zandberg reprezentuje silny nurt progresywny, który zakłada aktywną rolę państwa w redukowaniu nierówności społecznych oraz transformacji energetycznej. Wysokie noty otrzymała również Magdalena Biejat – 38 punktów (na równi z Szymonem Hołownią i Joanną Senyszyn). Biejat i Senyszyn szczególnie dobrze wypadają w ocenie polityki klimatycznej (5), spójności społecznej (5) oraz etyki publicznej (5). Ich kampanie opierają się na równości, solidarności i otwartości, a jednocześnie są dobrze zakorzenione w europejskiej agendzie zrównoważonego rozwoju. Trzecia droga i umiarkowany progresywizm Szymon Hołownia, zdobywając 38 punktów, wg sztucznej inteligencji wyraźnie stara się pozyskać elektorat centrowy, szukający alternatywy dla konfliktu między lewicą a prawicą. Hołownia uzyskał bardzo wysokie oceny w komunikacji (5) i etyce publicznej (5), co może przekonać wyborców zmęczonych agresywną retoryką. Jego polityka klimatyczna, gospodarcza i społeczna oceniona została na 4, co świadczy o zrównoważonym podejściu do najważniejszych wyzwań. Konserwatyści w cieniu W zestawieniu słabiej wypadli kandydaci o bardziej konserwatywnym lub kontrowersyjnym wizerunku. Karol Nawrocki i Artur Bartoszewicz zdobyli po 30 punktów, co czyni ich kandydatami środka z umiarkowanym potencjałem. Sławomir Mentzen (28 pkt), Marek Jakubiak (28 pkt) i Marek Woch (28 pkt) pozostają daleko w tyle, głównie z powodu niskich ocen w obszarze spójności społecznej (2–3), polityki klimatycznej (2–3) oraz etyki publicznej (3–4). Największym rozczarowaniem dla Chata GPT są kandydaci tacy jak Grzegorz Braun (16 pkt), Krzysztof Stanowski (19 pkt) i Maciej Maciak (14 pkt). Ich niskie wyniki wynikają z poważnych braków w zakresie doświadczenia, wiarygodności międzynarodowej i programu politycznego. W ocenie ChatGPT wskazał wprost: „Maciej Maciak – najniższy wynik (14 pkt), brak doświadczenia i kontrowersyjne poglądy. Grzegorz Braun – niska wiarygodność międzynarodowa i kontrowersyjny program. Krzysztof Stanowski – ograniczone doświadczenie polityczne i niejasny program”. Wybór świadomy, a nie emocjonalny Zestawienie przygotowane przez ChatGPT pokazuje, że różnice między kandydatami są wyraźne i łatwo mierzalne, jeśli spojrzy się na nie przez pryzmat jasno określonych wartości i potrzeb społecznych.

