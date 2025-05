Dlaczego karty do głosowania mają ucięty róg? Odpowiedź jest prosta

Pierwsza tura wyborów prezydenckich już w najbliższą niedzielę, 18 maja. O fotel prezydencki walczy 13 kandydatów, spośród których przyszłego prezydenta – lub dwie osoby, które powalczą o prezydenturze w drugiej turze wyborów, 1 czerwca – wyborcy wybiorą dzięki specjalnym kartom do głosowania. Choć sama procedura jest banalnie prosta, kilka rzeczy może zaskoczyć.

Jak będzie wyglądać karta do głosowania w wyborach prezydenckich?

Na samej karcie do głosowania nie pojawi się zbyt wiele informacji. Na jej górze znajdzie się jedynie hasło, czym owa karta jest i jakich wyborów dotyczy, a także data – 18 maja 2025 roku. Poniżej w kolejności alfabetycznej znajdzie się 13 kandydatów, a na samym dole informacja o tym, jak należy głosować, oraz pieczęć komisji wyborczej.

Pieczęć komisji wyborczej jest kluczowa, aby oddany głos był ważny. To, czy widnieje ona na karcie, sprawdzać będą przedstawiciele komisji. Niemniej Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, aby również przy odbieraniu karty zwrócić na to uwagę.

Samo głosowanie przebiegać będzie w bardzo prostu sposób. Aby oddać głos na wybranego kandydata należy w znajdującej się po lewej stronie od nazwiska kratce postawić znaczek X, a dokładniej „znak co najmniej dwój przecinających się linii”.

Karty do głosowania z uciętym rogiem. Co to znaczy?

Uważne oko wyborcy może zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz – ucięty prawy górny róg karty do głosowania. Już teraz pojawiają się pytania o to, czy tak wyglądająca karta jest ważna. Odpowiedź jest bardzo prosta – tak.

To, dlaczego karty do głosowania mają ucięty jeden róg, podczas specjalnej konferencji prasowej wytłumaczył sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Rafał Tkacz. – Jest to ścięcie dla wyborców niewidomych pod nakładkę w alfabecie braille'a, więc aby wyborcy nie byli zdziwieni, że takie ścięcie będzie. To nie jest oczywiście uszkodzenie karty do głosowania, tylko jest to element przewidziany w całym tym procesie – przekazał.

