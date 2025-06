Nowe informacje o Tadeuszu Dudzie. Wiadomo, co zrobił dzień przed makabrą

Od piątku 27 czerwca trwają intensywne poszukiwania sprawcy podwójnego zabójstwa, do którego doszło w Starej Wsi. W związku ze sprawą za Tadeuszem Dudą wydano list gończy. 57-latek miał zastrzelić swoją córkę, jej męża i ranić teściową.

Obława za Tadeuszem Dudą. „Przychodzi krytyczny czas”

Do sprawy odniósł się Paweł „Naval” Mateńczuk, który jest pełnomocnikiem ministra obrony narodowej ds. warunków służby wojskowej. – (Tadeusz Duda – red.) zaczyna być coraz bardziej zmęczony i to na nim jest presja niewyspania, bo musi być czujny, na nim jest presja głodu, pragnienia – stwierdził na antenie Polsat News. – W pewnym momencie przychodzi krytyczny czas, że trzeba po prostu zasnąć i to mocnym snem. To jest czas, żeby móc go przede wszystkim zlokalizować – dodał.

Zdaniem „Navala” przełom w poszukiwaniach może przynieść odizolowanie poszukiwanego „od pozostałej części środowiska i po prostu wyczekanie”. – Jest w stanie strzelać i jest wyuczony, nie ma problemu, żeby strzelać do zwierzyny, która jest w ruchu, w miejscu, więc taka sylwetka jak policjant, czy każdy inny człowiek, jest dużo prostsza – powiedział ekspert. – Wejście lufa na lufę z tym kimś, to niestety policjanci naprawdę mają bardzo cienką czerwoną linię do tego, żeby przetrwać – zaznaczył.

Podwójne zabójstwo w Starej Wsi. Najnowsze informacje

Nowe informacje dotyczące sprawy przekazała rzeczniczka Komendanta Głównego Policji. Jak podała insp. Katarzyna Nowak, dzień przed tym, gdy w Starej Wsi rozegrały się tragiczne wydarzenia, poszukiwany Tadeusz Duda zapoznał się z aktami prowadzonego przeciwko niemu postępowania. Jak przypomina Interia, mężczyzna w przeszłości usłyszał zarzuty znęcania się nad osobami najbliższymi.

