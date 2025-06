Obława za Tadeuszem Dudą. Kryminolog: Sytuacja staje się ekstremalna

Od piątku 27 czerwca trwają intensywne poszukiwania sprawcy podwójnego zabójstwa, do którego doszło w Starej Wsi. W związku ze sprawą za Tadeuszem Dudą wydano list gończy. 57-latek miał zastrzelić swoją córkę, jej męża i ranić teściową.

W sobotę ok. godz. 22:00 w czasie prowadzenia działań poszukiwawczych w miejscowości Stara Wieś policjanci w rejonie zabudowań zauważyli mężczyznę, który posturą przypominał poszukiwanego 57-latka. „Natychmiast w ten rejon skierowano wzmożone siły. Mężczyzna oddał strzał w kierunku policjantów. Nikt nie został ranny” – podano w komunikacie małopolskiej policji.

Obława za Tadeuszem Dudą. Ekspert: Czas konfrontacji się zbliża

Głos w sprawie zabrał dr Paweł Moczydłowski. – Jeżeli prawdziwą informacją jest, że on próbował się zbliżyć do miejsca zamieszkania, to mamy do czynienia z sytuacją poważniejszą niż do tej pory. On poszukuje źródeł np. zaopatrzenia w pokarm. Może myśli, że gdzieś w mieszkaniu ukryte są naboje i dąży do uzupełnienia tych zapasów. Czas konfrontacji z powodu braku środków zaopatrzenia zbliża się i jesteśmy coraz bliżej pojmania go – stwierdził kryminolog na antenie TVP Info.

Ekspert uważa, że mało prawdopodobne jest to, aby 57-latek z własnej woli oddał się w ręce policji. – Nie wydaje mi się, aby był on skłonny do poddania się. Jeżeli do tej pory tego nie uczynił, to sytuacja staje się ekstremalna. Najprawdopodobniej dojdzie do konfrontacji – powtórzył. Dr Moczydłowski uważa, że w poszukiwanym mężczyźnie rośnie poziom napięcia emocjonalnego, który w pewnym stopniu zaburza ocenę sytuacji.

– On trochę na ślepo rzuca się w różne warianty, szuka jakiegoś rozwiązania. Naprawdę w swojej głowie rozważa bardzo różne możliwości. Natomiast nadal jest mu odległe poddanie się policji. On ma w sobie przekonanie o tym, że czyn, którego się dopuścił, był z jego punktu widzenia aktem obrony czy wymierzenia sprawiedliwości. Nie należy liczyć, że ten patologiczny sposób oceny sytuacji się zmieni – stwierdził kryminolog.

