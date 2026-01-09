Nocny atak Rosji na Lwów i Kijów. Są ofiary

„W Kijowie w wyniku masowego ataku rosyjskiego zginęły cztery osoby, w mieście występują przerwy w dostawach prądu i wody” – poinformował w mediach społecznościowych szef Wojskowej Administracji Miejskiej w Kijowie Timur Tkaczenko. „Dwie osoby zginęły w stolicy. Pięć osób zostało rannych. Trzem z nich lekarze udzielili pomocy na miejscu. Dwie osoby trafiły do szpitala” – relacjonował z kolei mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko.

Wkrótce więcej informacji